Трамп угрожает вето принятому конгрессменами военному бюджету

Палата представителей Конгресса США приняла военный бюджет на 741 млрд долларов через считанные часы после того, как Белый дом пригрозил вето документу в его нынешнем виде. Президенту Трампу больше всего не нравится пункт, который требует изменить название военных баз и прочих военных объектов, названных в честь лидеров Конфедерации южных штатов в Гражданской войне (1861—1865г.г.). В Пентагоне однако считают переименование баз, которое Дональд Трамп называет «стиранием истории», заслуживающим внимания.

За документ 6395 проголосовали 295 конгрессменов, против — 125. У сторонников бюджета достаточно голосов для преодоления президентского вето.

В принятом в нижней палате Конгресса США военном бюджете также содержится запрет выставлять флаг южан на территории военных объектов. Министр обороны США Марк Эспер на прошлой неделе этот запрет поддержал.

На этой неделе Сенат несмотря на преобладание в нем республиканцев наверняка примет свой вариант военного бюджета, по которому, правда, на переименование военных объектов, названных в честь лидеров конфедератов, отводятся три года. Затем специальная комиссия из конгрессменов и сенаторов согласует детали проектов. На стол президента окончательный вариант попадет после утверждения его обеими палатами Конгресса. На все это обычно уходит три — четыре месяца.

В прошлом году демократы в Палате представителей приняли «либеральный» военный бюджет без поддержки республиканцев. Сейчас за бюджет проголосовали более ста конгрессменов от Республиканской партии, потому что демократы убрали из него многое из того, против чего возражали республиканцы.

Новый бюджет запретит президенту Трампу объявлять войну против Ирана без согласия законодателей. Он сворачивает программу Пентагона по передаче лишней военной техники силовым ведомствам. Новый бюджет ограничивает возможность президента Трампа отправлять войска по закону о подавлении восстаний (Insurrection Act) и блокировать выделение средств для проведения новых испытаний ядерного оружия. Он также противодействует планам президента Трампа сократить численность американских войск за границей. Например, сокращение численности американского контингента в Германии будет одобрено лишь в том случае, если Пентагон подтвердит, что оно существенно не ослабит безопасность США или их союзников.

В основной части военного бюджета Пентагона 635,5 млрд долларов. Еще 26,6 млрд долларов выделяются программам национальной безопасности, которые проводит Министерство энергетики США. 69 млрд долларов пойдут на проведение Пентагоном военных операций за рубежом. Усиление подготовки военного ведомства к борьбе с пандемией коронавирусной инфекции законодатели оценили в 1 миллиард.

Военный бюджет на новый финансовый год, начинающийся в Америке 1 октября, запрещает американским военным помогать Саудовской Аравии проводить военно-воздушные удары по хуситам в Йемене. Конгрессмены запретили сокращать численность американских войск, расквартированных в Южной Корее, менее 28500 человек, если Пентагон не подтвердит, что это не будет угрожать национальной безопасности.

Часть выделенных денег пойдет на 3-процентное увеличение окладов американских военнослужащих и на строительство 8 новых военных кораблей. 3,8 млрд долларов выделяются на программу «Европейская инициатива сдерживания», направленную против России. Сдерживание Китая в Индо-Тихоокеанском регионе оценено в 3,6 млрд долларов.

Украина получит четверть миллиарда.

Военный бюджет также обязывает администрацию президента Трампа ужесточить санкции против газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».