В Минэкономразвития оценили спад ВВП России в первом полугодии

Снижение ВВП РФ в годовом выражении по итогам первого полугодия 2020 года составило 4,2%, а по итогам года составит 4,8%, заявил в среду

Глава Минэкономразвития Максим Решетников оценил спад ВВП России по итогам первого полугодия 2020 года. Как заявил министр, спад составил 4,2%. При этом он отметил, что по итогам года предполагаемый спад ВВП составит 4,8%, передаёт «Прайм».

По его словам, министерству предстоит провести уточнение прогноза, это будет в августе.

«При прогнозировании бюджета мы уверены в той оценке, которую сделали еще в весной. Она предполагала сокращение ВВП во втором квартале минус 9,5%, сейчас последние цифры Росстата говорят- минус 9,6%. Таким образом, мы продвигаемся в том коридоре, как прогнозировалось», - пояснил Решетников.