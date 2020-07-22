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В США полицейские напали на журналистов из России, освещающих протесты

Москва, 22.07.2020

В американском Портленде полицейские напали на российских журналистов, которые освещают протесты в США.

Представители СМИ из РФ снимали репортаж о беспорядках - протестующие атаковали местный суд. В его здании находились полицейские, которые ранее были введены в город, несмотря на недовольство местных властей.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента, когда оператор Первого канала Вячеслав Архипов снимал попытку протестующих поджечь вход в здание суда, его неожиданно ударили дубинкой по руке. После чего правоохранители отобралиу него камеру и разбили её. При этом самого оператора повалили на землю.

Его коллега Юлия Ольховская снимала эту же сцену на мобильный телефон. На неё полицейские напали сзади. Схватив представителя российского СМИ за голову, сотрудник полиции отобрал у журналистки гаджет, а также сорвал шлем. Кроме того, россиянка получила отравление из-за распыления слезоточивого газа – ей потребовалась медицинская помощь.

По словам заместителя гендиректора Кирилла Клейменова, в настоящее время наши журналисты находятся в безопасности. Их здоровью нанесён небольшой ущерб.

«К счастью обошлось, без серьезных травм. Надеюсь. Посмотрим, что там у оператора с рукой», – заявил он.

В свою очередь в Союзе журналистов РФ (СЖР) выразили готовность оказать поддержку пострадавшим журналистам и пообещали не оставить этот инцидент без внимания.

«Атаки на журналистов, которые выполняют свою работу с бейджами «Пресса», не должны оставаться без внимания. Руководители СМИ, чьи представители пострадали, должны настаивать на рассмотрении каждого такого случая в правовом поле», – подчеркнул секретарь СЖР Тимур Шафир.

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