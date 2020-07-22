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В ВОЗ рассказали, когда может пройти массовая вакцинация от коронавируса

Москва, 22.07.2020

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что массовое применение вакцины от коронавируса станет возможным не ранее 2021 года.

«Если реально смотреть на ситуацию, то прежде, чем начнется вакцинация людей, наступит первая половина следующего года», - заявил руководитель программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан. Он также отметил серьезные успехи в работе над вакциной от коронавируса, над которой работает ряд стран.

К примеру, 21 июля президент США Дональд Трамп рассказал, что в стране начались финальные испытания двух вакцин от коронавируса, а в самое ближайшее время начнутся завершающие испытания еще четырех препаратов.

Также 21 июля поступила информация о начале испытаний вакцины в Бразилии. Новость сообщил координатор исследований Димас Ковас, он уточнил, что препарат произведен китайской фармацевтической компанией Sinovac.

Вчера стало известно об успешных клинических испытаниях вакцины, которая была разработана Оксфордским университетом. В скором времени, после получения лицензии, испытания вакцины начнутся в Индии.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Пеков заявил, что говорить о массовой вакцинации от COVID-19 в нашей стране пока рано, поскольку готовых вакцин от новой коронавирусной инфекции в России ещё нет, но есть весьма обнадёживающие результаты экспериментального использования. Он подчеркнул, что «экспериментальная вакцина действительно существует».

При этом Песков отметил, что пока нет ни одной вакцины, которая была уже завершила полный этап тестирования и была готова к массовому использованию.

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