Во Владимирской области объяснили «повторное» заражение коронавирусом одного из медиков

Во Владимирской области разъяснили ситуацию с якобы повторным заболеванием одного из медиков региона коронавирусной инфекцией нового типа, передает пресс-служба администрации края. Ранее о повторном случае заражения одного и того же человека коронавирусом рассказал губернатор Владимирской области Владимир Сипягин в ходе прямого эфира «ВКонтакте».

«Сообщаем, что медицинский работник Владимирской области, о котором шла речь, в первом случае переболел пневмонией с отрицательным результатом теста на коронавирус, а в ходе второго заболевания результат теста на COVID-19 был положительным», - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте администрации региона.

Напомним, днем 22 июля губернатор области Владимир Сипягин сообщил, что «один из медиков заразился коронавирусной инфекцией в течение двух месяцев второй раз».

В свою очередь главный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов ранее сообщал, что заразиться повторно коронавирусом очень сложно, поскольку это - явление редкое и, скорее всего, может быть вызвано особенностями иммунной системы конкретного человека.