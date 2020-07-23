Финансирование российского бюджета обеспечат внутренние рынки

Как считают эксперты рейтингового агентства Fitch, российское правительство будет полагаться на внутренние рынки «в плане основной части своих потребностей в финансировании». При этом потери части нефтяных доходов, уверены в агентстве, будут компенсированы за счет Фонда национального благосостояния.

«Внутренние рынки будут ключевым источником финансирования в регионе в целом, и мы ожидаем, что они будут обеспечивать основную часть финансирования для России и Украины, приблизительно половину для Армении и около трети для Казахстана и Грузии. Финансирование с внешних рынков не является важным источником финансирования дефицита и останется ограниченным в 2020 г.», - передает ТАСС заявление Fitch.

В Fitch полагают при этом, что сам по себе общегосударственный долг в среднем будет расти на 8,1 п. п. от ВВП в СНГ и Черноморском регионе в 2020 году. Кроме того, большинство государств увеличат свои и без того уже высокие доли долга в иностранной валюте, и за исключением России и Казахстана эти показатели останутся выше, чем у сопоставимых стран. Потребности в финансировании, по прогнозам аналитиков, окажутся на уровне 152 млрд долларов, что эквивалентно 7,4% от прогнозируемого совокупного ВВП за 2020 год.

Аналитики Fitch в своем отчете говорят о том, что дефицит федерального бюджета будет покрываться из внутренних, а не внешних источников, отмечает руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган. И это секрет Полишинеля. После присоединения Крыма внешние рынки фактически оказались отрезанными от Минфина, да и в самом правительстве взяли курс на дедолларизацию, который в том числе предполагает замещение внешних заимствований за счет активного развития внутреннего рынка гособлигаций. Это будет к тому же способствовать развитию этой формы привлечения средств для корпораций и банков.

В августе США ввели дополнительные санкции против России, запретив участие американских банков в первичных размещениях, номинированных не в рублях, выпущенных правительством или центробанком, напоминает эксперт . Это фактически означает отсутствие долларовых государственных еврооблигаций и риски размещения таких ценных бумаг в евро, так как Европа скорее всего, будет следовать в фарватере США. Первое подтвердил директор департамента госдолга и государственных финансовых активов Минфина Константин Вышковский. Таким образом для правительства источниками покрытия дефицита остаются только внутренние источники – рынок облигаций федерального займа и траты из Фонда национального благосостояния.

По словам председателя правительства Михаила Мишустина, расходы бюджета на этот год с учетом антикризисных мер возрастут на 1,8 трлн руб., что приведет к дефициту бюджета в 5,5% от ВВП. Это заставило пересмотреть объем валовых госзаимствований (без учета погашений) на 2,7 трлн руб. до 5 трлн руб. эти оценки привел заместитель министра финансов Владимир Колычев. Чистое размещение ОФЗ в 2020 году составит порядка 4 трлн руб. В III кв. будут размещены бумаги на 1 трлн руб., в октябре-декабре – на 1,7 трлн. руб. В первом полугодии Минфин привлек 2,3 трлн руб.

Приведенные цифры могли бы означать потенциальный рост доходностей на долговом рынке, что могло бы ретранслироваться в повышение стоимости кредитов для населения и организаций, говорит Коган. Однако с учетом агрессивного смягчения Банком России монетарной политики этот эффект будет полностью нивелирован. В пятницу в ЦБ могут понизить ключевую ставку на 25 б. п. до 4,25% годовых после того, как в июне она была снижена сразу на 1 п. п.

Рост заимствований государством на внутреннем рынке покроет возросшие расходы на восстановление экономики после удара вспышки коронавирусной инфекции. Это и налоговые отсрочки, и льготные кредиты для компаний, и социальные выплаты населению, и льготная ипотека под 6,5% годовых среди прочих мер. Долгосрочные последствия подобных действий не могут значимым образом повлиять на макроэкономическую стабильность, уверен Михаил Коган. Россия обладает одной из самых низких долговых нагрузок в мире и обладает пространством для маневров в этом отношении.

Но, в свою очередь, основа для развития внутреннего рынка – благосостояние граждан, напоминает первый вице-президент Опоры России Павел Сигал. И деньги на это самое финансирование займов государства надо будет взять именно у граждан – как состоятельных (скорее всего, в виде налогов), так и обычных («народные облигации»).

Как отмечает эксперт, Китай после пандемии пошел по пути стимулирования внутреннего потребления через борьбу с бедностью – к следующему году ее планируется полностью искоренить (сейчас в КНР более 16 млн бедных). Страна принимает меры по снижению налогового бремени для граждан и бизнеса, по повышению уровня среднего дохода. Также инструментами для стимулирования внутреннего спроса являются крупные инфраструктурные проекты (строительство магистралей и т.д.), а также планы по созданию новых рабочих мест. И эти все действия логичны – обеспечить людей работой, а бизнес – заказами от государства, означает поднять уровень благосостояния людей и снизить безработицу. В таких условиях внутренний спрос не упадет, а начнет расти.

Для России с ее ориентацией на внешние сырьевые рынки восполнить падение ВВП и потребность в пополнении бюджета за счет внутреннего спроса будет сложно, уверен Сигал. Для этого, по его словам, нужно направить на поддержку населения и бизнеса минимум 10 трлн рублей, а пока на эти меры направлено 2,1 трлн рублей (или 5 трлн с учетом различных отсрочек по уплате налогов и т.д.). Также необходимо поднять минимальную заработную плату, увеличить пособие по безработице, пересмотреть параметры пенсионной реформы (дать возможность женщинам выходить на пенсию в 55 лет, а мужчинам – в 60), кардинально пересмотреть налоговую нагрузку на граждан и бизнес (ее нужно снижать, чтобы стимулировать предпринимательскую активность).

Это, уверен Павел Сигал, также поддержит малый и средний бизнес, а также самозанятых, которых у нас в стране минимум 15 млн человек. В первую очередь нужны меры по поддержке занятости, что обеспечит приемлемый уровень доходов населения. Также нужны меры по повышению средних зарплат в стране. На фоне таких мероприятий внутреннее потребление начнет расти, а значит, и экономика в целом.