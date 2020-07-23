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Дегтярев предлагает снизить тарифы на ЖКХ в Хабаровском крае

Москва, 23.07.2020
  • Дегтярев предлагает снизить тарифы на ЖКХ в Хабаровском крае

ТАСС

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в ходе заседания по подготовке региона к отопительному сезону выступил с предложением снизить в регионе тарифы на отопление, которые, по его мнению, очень высокие. Данный фактор является единственной причиной неплатежей.

«У людей банально нет денег на жизнь, не говоря уже об оплате жилищно-коммунальных услуг», - заявил чиновник. Он уверен, что необходимо не копить долги по ЖКХ, а перестать держать «такие высокие тарифы на тепло», обратившись к правительству и президенту за дополнительными субсидиями. Также, по его мнению, можно попробовать изыскать свои внутренние резервы.

По данным за 2018 год, объявленным на заседании, по доле расходов населения на услуги ЖКХ Хабаровский край занимал 72 место из 85. Министр ЖКХ региона Дарий Тюрин сообщил, что ранее речь шла о снижении доли расходов на ЖКХ в совокупном доходе семьи. Сейчас в среднем у семьи уходи на оплату коммунальных услуг 22%. Однако, по его словам, в «некоторых субъектах эта планка не 22%, а 10%, то есть из 100 рублей только 10 может отдать семья», разницу выплачивает бюджет. Тюрин пообещал предложить для рассмотрения несколько вариантов - 10% и 15% в качестве совокупной доли расходов на ЖКХ.

Дегтярев также дал получение разобраться с недобросовестными компаниями – поставщиками топлива, которые «пытаются нажиться на "северном завозе" и на других вопросах». Все данные на них он пообещал передать правоохранителям.

Напомним, 20 июля президент Владимир Путин подписал указ, которым уволил губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, как утратившего доверие, этим же указом временно исполняющим обязанности главы края был назначен 39-летний Михаил Дегтярев. На следующий день чиновник прибыл в регион для «обеспечения функционирование институтов власти и социально-экономическое развитие региона». Его приезд в регион был встречен акциями протеста местных жителей, которые потребовали от Дегтярева покинуть край.

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