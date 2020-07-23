ФСБ задержала группу исламистов в трех регионах РФ

Сотрудники ФСБ совместно со своими коллегами из МВД и Росгвардии задержали группу исламистов, в которую входили 22 человека.

Все они были членами запрещенной на территории нашей страны террористической организации «Исламское движение Узбекистана»*. Отмечается, что исламисты были задержаны в Москве, Новосибирске и Красноярском крае, передаёт РИА Новости.

По данным агентства, которое ссылается на ЦОС ФСБ РФ, в результате оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что предполагаемые террористы призывали к совершению терактов, проводили вербовку, переправляли рекрутов в зоны боевых действий. Кроме того, они финансировали деятельность боевиков, действующих на территории Сирии.

У исламистов была изъята запрещенная религиозная литература, пропагандистские видеоматериалы и поддельные паспорта.

* «Исламское движение Узбекистана» – террористическая организация, деятельность которой на территории России запрещена