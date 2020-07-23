Годовые инфляционные ожидания россиян продолжают ухудшаться

Согласно данным исследования, который провела компания «инФОМ» по заказу ЦБ, в начале июля годовые инфляционные ожидания россиян продолжили ухудшаться – с конца первого летнего месяца доля ожидающих через год более высокого роста цен выросла до 44%, что сразу на 7 процентных пунктов больше чем было в апреле, передаёт «Прайм».

Также выросла и неопределенность ожиданий респондентов. Доля тех участников опроса, которые затруднились с ответом, выросла на 2 п.п. – до 25%. Не ждут роста цен в годовой перспективе 2%. Еще столько же наоборот ждут снижения инфляции.

Кроме того, доля респондентов, ожидающих, что в 2021 году инфляция будет немного выше, снизилась до 17%. Доля участников опраса, которые ожидаются примерно таких же темпов роста цен, упала до 10%.

Исследование проводилось в период с 6 по 12 июля 2020 года методом телефонного опроса, в котором приняли участие 1500 граждан РФ в возрасте от 18 лет и старше.