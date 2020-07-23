Китай отправил ракету к Марсу

Утром 23 июля в 7:45 по московскому времени с китайского космодрома Вэньчан была запущена тяжелая ракета-носитель «Чанчжэн-5», снабженная автоматической межпланетной станцией «Тяньвэнь-1» в экспедицию к Марсу, сообщает агентство «Синьхуа». Сообщается, что это первая китайская миссия для исследования Марса.

«Тяньвэнь-1» сконструирована из орбитального аппарата и посадочной платформы с марсоходом. Ожидаемая дата посадки станции на Марс - 11 февраля 2021 года.

Миссия предполагает выход на орбиту Марса, посадку и перемещение по его поверхности. Основная цель миссии – поиск доказательств существования жизни на Марсе, а также изучение вопроса о возможной колонизации планеты человеком. В случае успешного приземления ученые смогут получить немало интересной информации об атмосфере Красной планеты, рельефе поверхности, а также магнитном поле. Данные помогут точнее определить происхождение планеты, геологические характеристики, что даст ключ к разгадке эволюции не только Марса, но и всей Солнечной системы.