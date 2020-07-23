Коронавирус: мировая статистика на утро 23 июля

По данным проекта Университета Джонса Хопкинса, общее число заболевших коронавирусной инфекцией к утру 23 июля превысило 15,2 миллиона человек в 188 странах мира.

По информации проекта, в мире 15 227 535 инфицированных, суточный прирост заболевших составил более 320 тысяч человек. Число безвозвратных потерь за весь период пандемии составило 623 375 пациентов, более 8,6 миллиона человек выздоровели.

На первом месте антирейтинга по-прежнему находятся США, где число зараженных приближается к 4 миллионам - более 3,97 миллиона к настоящему моменту. Вторая позиция сохраняется за Бразилией 2,2 миллиона человек. Индия на третьей строчке - 1,2 миллиона человек. Россия (789,1 тысячи) расположилась на четвертой позиции. Замыкает пятерку стран с наибольшим числом случаев коронавируса ЮАР (394,9 тысячи). В десятке рейтинга также расположились Перу, Мексика, Чили, Великобритания и Иран. Наибольшее число летальных исходов выявлено в США -143 187 человек. Самая высокая смертность, более 10%, зафиксирована в европейских странах, наиболее пострадавших от пандемии.

По последним данным в России выявлено 5862 заболевших. Число новых случаев обновляет минимумы, начиная с апреля, третий день подряд. Нарастающим итого выявлено 789 190 случаев заражения коронавирусом. Поправились 572 тысяч пациентов, число безвозвратных потерь составляет за весь период 12 745 человек. С начала эпидемии в стране было сделано более 25,7 миллиона тестов на коронавирус.