Крупным промышленникам рубят свет

Правительство может уже в ближайшее время внести в Госдуму законопроект, который предполагает дифференциацию тарифов Федеральной сетевой компании (ФСК ЕЭС), сообщают источники «Коммерсанта». По данным газеты, если документ одобрят в нижней палате парламента, то дифференциация может начать действовать уже в 2021 году. При этом за пять лет тарифы могут увеличиться вдвое.

Напомним, что ФСК управляет магистральными сетями, к которым подключены крупные объекты инфраструктуры, а также крупная промышленность по всей стране: металлургия, нефтяники, газо- и нефтепроводы и т.д. Как правило это энергоемкие предприятия, по сути оптовые покупатели, доля затрат которых на покупку электроэнергии составляет от 5 до 40%. Теперь им планируют поднять тариф, что может существенно сказаться на себестоимости выпускаемой ими продукции и ее конкурентоспособности на рынках.

В свою очередь, ассоциация «Сообщество потребителей энергии», которая объединяет более 30 крупнейших предприятий из различных отраслей экономики, направило письма в правительство, где подчеркнуто, что из-за дифференциации тарифов могут пострадать системообразующие предприятия, а также предприятия, на которых держатся моногорода, что приведет к тяжелому кризису в стране.

«Мы действительно направили такие письма, но с этой проблемой воюем не первый год. Почему-то те, кто продвигают перераспределение перекрестки, считают, что сейчас промышленность не несет никакой нагрузки по перекрестке, однако это не так», - рассказал «Эксперту» заместитель директора «Сообщества потребителей энергии» Валерий Дзюбенко.

По его словам, часто крупная промышленность подключена не только к магистральным сетям, у них есть подключения более низкого напряжения: здания, инфраструктура. Поэтому на них, по оценкам экспертов, уже приходится до двух третей перекрестки.

«Сейчас и так непростое с экономической точки зрения время. Многие отрасли промышленности серьезно пострадали, например, машиностроение. При этом тарифы могут вырасти кратно, есть разные оценки, для кого-то плата может увеличиться до 6 млрд рублей в год. Промышленники сравнивают это с объемами своих инвестиционных планов. То есть придется отказаться от развития производства, новых проектов и вместо того, чтобы давать больше возможностей для развития экономики, они отдадут эти средства «Россетям»», – подчеркивает Дзюбенко.