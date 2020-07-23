Вход/Регистрация Подписка

Крупным промышленникам рубят свет

Москва, 23.07.2020
Промышленники бьют тревогу: в правительстве не планируют отказываться от планов по дифференциации тарифов Федеральной сетевой компании, в ближайшие пять лет их могут увеличить вдвое. По мнению игроков рынка, это грозит российской экономике очередным кризисом.
#Ксения Клепча
#Экономика

Правительство может уже в ближайшее время внести в Госдуму законопроект, который предполагает дифференциацию тарифов Федеральной сетевой компании (ФСК ЕЭС), сообщают источники «Коммерсанта». По данным газеты, если документ одобрят в нижней палате парламента, то дифференциация может начать действовать уже в 2021 году. При этом за пять лет тарифы могут увеличиться вдвое.

Напомним, что ФСК управляет магистральными сетями, к которым подключены крупные объекты инфраструктуры, а также крупная промышленность по всей стране: металлургия, нефтяники, газо- и нефтепроводы и т.д. Как правило это энергоемкие предприятия, по сути оптовые покупатели, доля затрат которых на покупку электроэнергии составляет от 5 до 40%. Теперь им планируют поднять тариф, что может существенно сказаться на себестоимости выпускаемой ими продукции и ее конкурентоспособности на рынках.

В свою очередь, ассоциация «Сообщество потребителей энергии», которая объединяет более 30 крупнейших предприятий из различных отраслей экономики, направило письма в правительство, где подчеркнуто, что из-за дифференциации тарифов могут пострадать системообразующие предприятия, а также предприятия, на которых держатся моногорода, что приведет к тяжелому кризису в стране.

«Мы действительно направили такие письма, но с этой проблемой воюем не первый год. Почему-то те, кто продвигают перераспределение перекрестки, считают, что сейчас промышленность не несет никакой нагрузки по перекрестке, однако это не так», - рассказал «Эксперту» заместитель директора «Сообщества потребителей энергии» Валерий Дзюбенко.

По его словам, часто крупная промышленность подключена не только к магистральным сетям, у них есть подключения более низкого напряжения: здания, инфраструктура. Поэтому на них, по оценкам экспертов, уже приходится до двух третей перекрестки.

«Сейчас и так непростое с экономической точки зрения время. Многие отрасли промышленности серьезно пострадали, например, машиностроение. При этом тарифы могут вырасти кратно, есть разные оценки, для кого-то плата может увеличиться до 6 млрд рублей в год. Промышленники сравнивают это с объемами своих инвестиционных планов. То есть придется отказаться от развития производства, новых проектов и вместо того, чтобы давать больше возможностей для развития экономики, они отдадут эти средства «Россетям»», – подчеркивает Дзюбенко.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Бизнес уходит в смартфон

В будущем выживут только те компании, которые вкладываются в цифровизацию, этот процесс уже не остановить. Более того, все уходит не просто в цифру, а на экран планшета или мобильного телефона

ММК сохраняет запас прочности на фоне кризиса

Низкая долговая нагрузка позволит ПАО ММК справиться с падением спроса из-за пандемии COVID-19, считают аналитики. В компании предпочитают действовать исходя из стресс-сценария, но подчеркивают, что ММК не отходит от своей дивидендной политики и исполняет все обязательства по контрактам
Новости партнеров

Tоп

  1. Nissan представил электрический кроссовер для России
    В Йокогаме состоялась мировая премьера электрического кроссовера Nissan Ariya, который будет официально поставляться в Россию.
  2. Чик-чик и в «дамках», или инструкция выживания
    Главная российская премьера лета — сериал «Чики» от продюсера Рубена Дишдишяна — в начале июня стартовала на сервисе more.tv. Перед нами — колоритная панорама русского юга и безжалостная феминистская сага, в которой в нашем распоряжении абсурд, дикость и духовность
  3. Парадокс Tesla: что стоит за огромной стоимостью компании?
    Производитель электрокаров Tesla занимает менее 1% мирового автомобильного рынка, однако его стоимость уже в три раза превосходит капитализацию всех автопроизводителей США.
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама