Курс доллара пошел на разворот

Вечером в среду рубль ускорил падение в валютных парах на фоне существенного снижения аппетитов инвесторов к рисковым активам и дешевеющей нефти.

К закрытию основной торговой сессии Мосбиржи курс доллара составил 71,26 руб., что сразу на 55,50 коп. выше уровня закрытия вторника. Ещё более заметно подорожал евро. Валюта ЕС стоила 82,56 руб., прибавив за сутки 1,03 руб.

Таким образом, накануне рубль скорректировался вниз после двух дней роста. При этом более заметные темпы снижения нацвалюты к евро были связаны с мощным ростом европейской валюты к американской до максимумов с октября 2018 года.

В целом же рубль вчера ослаблялся из-за падения интереса игроков к риску в условиях внешнего негатива. Речь идёт, прежде всего, о росте заболевших в мире коронавирусом COVID-19. По данным на утро 23 июля их число превысило уже 15 млн человек.

При этом появившийся во вторник оптимизм относительно скорого создания вакцины от этого смертельного вируса, сменился вчера разочарованием после выступления главы программы ВОЗ по ЧС в области здравоохранения Майкла Райана. По его мнению, вакцина от COVID-19 не будет массово применяться по меньшей мере до 2021 года.

Кроме того, нервирует рынки и напряжённость в отношениях между США и КНР. В частности, в среду власти США приняли решение закрыть консульство Поднебесной в Хьюстоне, на что Пекин пригрозил ответными мерами.

Кроме того, курс российской валюты реагировал вчера на падающие в цене нефтяные котировки. Так, накануне вечером «чёрное золото» марки Brent стоило 43,90 долл. за баррель, снизившись на 0,95%. Контракты на WTI потеряли ещё больше – 1,01% и торговались по 41,5 долл. за бочку.

Юрий Кравченко из «Велес Капитал» считает, что кроме перечисленных фактор давление на рубль продолжают оказывать новости, связанные с антироссийскими санкциями.

«В условиях постоянного сакционного давления национальной валюте очень сложно находить хоть какие-то драйверы для движения вверх. И если до конца этой рабочей недели рублю поможет удержаться от более сильного падения налоговый период, то в дальнейшем курс может уйти в коридор 72,00-75,00», – предположил он.

Андрей Кадулин из банка «Санкт-Петербург» напомнил, что уже завтра состоится заседание света директоров ЦБ РФ. По его мнению, если российский регулятор даст сигнал о возможном продолжении цикла смягчения денежно-кредитной политики, то это на время поддержит курс рубля.

«Однако мы не ожидаем заметного укрепления нацвалюты от текущих уровней. Более того в среднесрочной перспективе рубль будет умеренно снижаться, завершив месяц в верхней границе диапазона 72,00-74,00», – отметил он.

Антон Покатович из «БКС Премьер» полагает, что уже на этой неделе доллар продолжит свой рост к рублю.

«Геополитическая напряженность в отношениях между Вашингтоном и Пекином, может взорваться в любой момент, – пояснил эксперт. – Кроме того, коронавирусные опасения повышают градус тревожности на рынках. В такой ситуации инвесторы предпочитают не иметь дело с риском, уходя в защитные активы, что естественно укрепляет доллар и ослабляет рубль».

При этом он отметил, что временным фактором поддержки национальной валюты до конца этой недели останется налоговый период. Но даже он не поможет рублю. Поэтому мы полагаем, что сегодня курс нацвалюты преодолеет психологическую отметку в 72,00», – подчеркнул он.

Валерий Емельянов из «Фридом Финанс» заявил, что в пятницу почти наверняка ЦБ снизит ключевую ставку на 0,25 п.п. – до 4,25%.

«Но ни это, ни налоговые выплаты не станут триггером для движения курса российской валюты вверх. Мы считаем, что на сегодняшней сессии доллар продолжит торговаться в пределах 71,00-71,50 руб. Евро же останется в коридоре 82,00-82,50», – резюмировал он.