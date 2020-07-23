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Медики бьют тревогу: названа доля россиян с лишним весом

Москва, 23.07.2020
  • Медики бьют тревогу: названа доля россиян с лишним весом

Более 50% россиян страдают лишним весом, из них примерно 20-25% больны ожирением, рассказал академик РАН Виктор Тутельян, передает «Интерфакс».

В общей сложности у 60% россиян избыточная масса тела, что не может не беспокоить медиков, добавил ученый. Он пояснил, что лишний вес влечет за собой диабет, болезни сердца и сосудов, то есть заболеваний, которые стоят в России сейчас на первом месте по причинам смертности населения.

«Сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, то есть главная причина смертности, сокращение продолжительности жизни ожидаемой», — сказал Тутельян. При этом, по его словам, борьба с калорийностью питания в целях снижения веса приводит к дефициту микронутриентов.

«Борясь с первым вызовом, ожирением, сокращая рацион, мы усугубляем вторую часть, дефицит микронутриентов», - добавил академик. По его словам, даже из идеального рациона практически невозможно необходимое количество микронутриентов.

Врач советует не ограничивать питание, а стремиться потратить столько же калорий, сколько получено с едой.

Ранее о похудании в летний период рассказал директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург. Он уточнил, что худеть летом гораздо проще, чем зимой, поскольку килограммы уходят сами по себе из-за жары и можно легко без всяких усилий потерять полтора-два килограмма.

Ранее врачи высказывали опасения, что после ограничительных мер, которые были введены в мире из-за пандемии коронавируса COVID-19, человечество может погрузиться в эпидемию ожирения. По их мнению, существует сразу несколько факторов, способных вызывать неконтролируемое увеличение веса. Речь, прежде всего, идёт о стрессе, который многие привыкли заедать большим количество еды, а также о доступности холодильника при дистанционной работе.

Также к лишним килограммам приводит низких уровень жизни, ограничение движения и вынужденное одиночество, сопровождаемое чрезмерным приёмом пищи, добавляют врачи.

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