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На премьера Финляндии поступили жалобы после саммита ЕС

Москва, 23.07.2020

Канцлер юстиции Финляндии получил жалобу на действия премьер-министра страны Санны Марин во время недавнего саммита Евросоюза. На форуме согласовывался пакет мер по восстановлению экономики стран ЕС после завершения пандемии коронавируса, передает государственная телерадиовещательная компания YLE.

Среди подавших жалобу - депутат от партии «Истинные финны» Себастьян Тюнккюнен, который уверен, что премьер, одобрив новые кредиты для восстановления экономики ЕС, действовала против позиции конституционного комитета парламента.

Напомним, 23 июля рано утром завершился саммит глав стран Евросоюза, который стартовал 18 июля. В итоге лидеры пришли к договоренности создать фонд по восстановлению, в который планируется привлечь 750 миллиардов евро на финансовых рынках от имени Евросоюза. Данные средства планируется направить в пострадавшие сектора экономики. В частности, первоначально планировалось 500 миллиардов фонда потратить на субсидии, 250 миллиардов реализовать в качестве займов.

Позже средства были перераспределены под давлением Нидерландов, Дании, Швеции и Австрии, так называемой «бережливой четверки». А именно, решено 390 миллиардов евро направить на субсидии, 360 миллиардов - на займы. Европейские лидеры по итогам саммита пришли к соглашению об общем финансовом плане на 2021-2027 годы в размере 1,074 триллиона евро.

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