Путин переговорил с Трампом по телефону

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим коллегой из США Дональдом Трампом, говорится на сайте Кремля. Разговор носил конструктивный и содержательный характер, в ходе которого стороны обсудили перспективы экономического сотрудничества, уточнили в администрации. Также президент обменялись мнениями по поводу дальнейшего противодействия коронавирусной инфекции.

«Дана позитивная оценка сотрудничеству в борьбе с распространением коронавирусной инфекции», - сообщает пресс-служба Кремля. Помимо этого главы государств поздравили друг друга с 45-летием орбитального полета в рамках совместной программы «Союз-Аполлон» и обсудили проблемы, связанные с иранской ядерной программы.

«Обстоятельно рассмотрена проблематика стратегической стабильности и контроля над вооружениями с учетом особой ответственности России и США за поддержание международного мира и безопасности», - говорится в сообщении. Также Трамп и Путин сошлись во мнении, что необходимо реализовать инициативу России и провести саммит стран - постоянных членов Совета Безопасности ООН.

В Белом доме, в свою очередь, выразили уверенность в том, что удастся избежать «трехсторонней гонки вооружений между Китаем, Россией и США». Американская администрация поддерживает и коллективные усилия, направленные на поддержание региональной стабильности и глобального режима ядерного нераспространения.