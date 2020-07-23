Вход/Регистрация Подписка

Путин переговорил с Трампом по телефону

Москва, 23.07.2020
  • Путин переговорил с Трампом по телефону

ТАСС

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим коллегой из США Дональдом Трампом, говорится на сайте Кремля. Разговор носил конструктивный и содержательный характер, в ходе которого стороны обсудили перспективы экономического сотрудничества, уточнили в администрации. Также президент обменялись мнениями по поводу дальнейшего противодействия коронавирусной инфекции.

«Дана позитивная оценка сотрудничеству в борьбе с распространением коронавирусной инфекции», - сообщает пресс-служба Кремля. Помимо этого главы государств поздравили друг друга с 45-летием орбитального полета в рамках совместной программы «Союз-Аполлон» и обсудили проблемы, связанные с иранской ядерной программы.

«Обстоятельно рассмотрена проблематика стратегической стабильности и контроля над вооружениями с учетом особой ответственности России и США за поддержание международного мира и безопасности», - говорится в сообщении. Также Трамп и Путин сошлись во мнении, что необходимо реализовать инициативу России и провести саммит стран - постоянных членов Совета Безопасности ООН.

В Белом доме, в свою очередь, выразили уверенность в том, что удастся избежать «трехсторонней гонки вооружений между Китаем, Россией и США». Американская администрация поддерживает и коллективные усилия, направленные на поддержание региональной стабильности и глобального режима ядерного нераспространения.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Бизнес уходит в смартфон

В будущем выживут только те компании, которые вкладываются в цифровизацию, этот процесс уже не остановить. Более того, все уходит не просто в цифру, а на экран планшета или мобильного телефона

ММК сохраняет запас прочности на фоне кризиса

Низкая долговая нагрузка позволит ПАО ММК справиться с падением спроса из-за пандемии COVID-19, считают аналитики. В компании предпочитают действовать исходя из стресс-сценария, но подчеркивают, что ММК не отходит от своей дивидендной политики и исполняет все обязательства по контрактам
Новости партнеров

Tоп

  1. Nissan представил электрический кроссовер для России
    В Йокогаме состоялась мировая премьера электрического кроссовера Nissan Ariya, который будет официально поставляться в Россию.
  2. Чик-чик и в «дамках», или инструкция выживания
    Главная российская премьера лета — сериал «Чики» от продюсера Рубена Дишдишяна — в начале июня стартовала на сервисе more.tv. Перед нами — колоритная панорама русского юга и безжалостная феминистская сага, в которой в нашем распоряжении абсурд, дикость и духовность
  3. Парадокс Tesla: что стоит за огромной стоимостью компании?
    Производитель электрокаров Tesla занимает менее 1% мирового автомобильного рынка, однако его стоимость уже в три раза превосходит капитализацию всех автопроизводителей США.
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама