Вход/Регистрация Подписка

Разработчики вакцины от коронавируса в РФ объяснили ее быстрое появление

Москва, 23.07.2020
  • Разработчики вакцины от коронавируса в РФ объяснили ее быстрое появление

Из открытых источников

Как рассказал замдиректора по научной работе Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов в интервью «Медузе», работа над вакциной от коронавируса велась с начала февраля, в этой связи на создание препарата понадобилось всего две недели. Именно так разработчики объясняют быстрое появление вакцины от коронавируса в России.

Логунов уточнил, что к моменту начала работы над вакциной в России уже три года проходили исследования в области вакцины против вируса ближневосточного респираторного синдрома, вспышка которого была зафиксирована в 2012-2013 годах.

«Творческих мук не было. Копипейст в буквальном смысле», — сказал он.

Логунов сообщил, что работа началась в конце зимы после его поездки на конференцию Всемирной организации здравоохранения. Именно после дискуссий на площадках форума стало понятно, что возникла «большая проблема». При этом о пандемии было заявлено только в марте месяце.

Ранее советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Виктор Малеев поделился мнением, что эпидемия коронавируса нового типа точно не закончится до новогодних праздников. Он призвал обратить внимание на ситуацию с коронавирусом в мире, только за последние два дня «было 400 тыс. случаев заболевания».

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Бизнес уходит в смартфон

В будущем выживут только те компании, которые вкладываются в цифровизацию, этот процесс уже не остановить. Более того, все уходит не просто в цифру, а на экран планшета или мобильного телефона

ММК сохраняет запас прочности на фоне кризиса

Низкая долговая нагрузка позволит ПАО ММК справиться с падением спроса из-за пандемии COVID-19, считают аналитики. В компании предпочитают действовать исходя из стресс-сценария, но подчеркивают, что ММК не отходит от своей дивидендной политики и исполняет все обязательства по контрактам
Новости партнеров

Tоп

  1. Nissan представил электрический кроссовер для России
    В Йокогаме состоялась мировая премьера электрического кроссовера Nissan Ariya, который будет официально поставляться в Россию.
  2. Чик-чик и в «дамках», или инструкция выживания
    Главная российская премьера лета — сериал «Чики» от продюсера Рубена Дишдишяна — в начале июня стартовала на сервисе more.tv. Перед нами — колоритная панорама русского юга и безжалостная феминистская сага, в которой в нашем распоряжении абсурд, дикость и духовность
  3. Парадокс Tesla: что стоит за огромной стоимостью компании?
    Производитель электрокаров Tesla занимает менее 1% мирового автомобильного рынка, однако его стоимость уже в три раза превосходит капитализацию всех автопроизводителей США.
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама