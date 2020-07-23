Разработчики вакцины от коронавируса в РФ объяснили ее быстрое появление

Как рассказал замдиректора по научной работе Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов в интервью «Медузе», работа над вакциной от коронавируса велась с начала февраля, в этой связи на создание препарата понадобилось всего две недели. Именно так разработчики объясняют быстрое появление вакцины от коронавируса в России.

Логунов уточнил, что к моменту начала работы над вакциной в России уже три года проходили исследования в области вакцины против вируса ближневосточного респираторного синдрома, вспышка которого была зафиксирована в 2012-2013 годах.

«Творческих мук не было. Копипейст в буквальном смысле», — сказал он.

Логунов сообщил, что работа началась в конце зимы после его поездки на конференцию Всемирной организации здравоохранения. Именно после дискуссий на площадках форума стало понятно, что возникла «большая проблема». При этом о пандемии было заявлено только в марте месяце.

Ранее советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Виктор Малеев поделился мнением, что эпидемия коронавируса нового типа точно не закончится до новогодних праздников. Он призвал обратить внимание на ситуацию с коронавирусом в мире, только за последние два дня «было 400 тыс. случаев заболевания».