Россиянам могут запретить покупку иностранных ценных бумаг через ИИС

Анатолий Аксаков – глава комитета по финансовому рынку нижней палаты РФ – заявил, что инвестирование в иностранные ценные бумаги через индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) может быть запрещено. При этом он подчеркнул, что запрет должен касаться, как первого, так и второго типа ИИС, передаёт ТАСС.

Депутат убеждён, что через индивидуальные инвестиционные счета инвестиции должны идти только в российские инструменты.

«Иностранные же необходимо ограничить, а лучше их вообще запретить. Это предложение я озвучил на заседании Межрегионального банковского совета. Насколько мне известно, ЦБ РФ такую позицию также поддерживает», – резюмировал Аксаков.

Напомним, с 2015 года в России частные лица имеют право открывать ИИС у брокера или у управляющей компании. ИИС предоставляют возможность частным лицам получать налоговые вычеты при инвестировании.