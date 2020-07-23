Синоптики рассказали о неожиданной погодной аномалии в России

На всей территории нашей страны ещё неделю продлится неожиданная погодная аномалия, когда на юге России будет заметно холоднее, чем на севере. Об этом, в частности, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. По его данным, в некоторых северных областях Русской равнины в ближайшие дни температурный фон будет превышать среднестатистическую норму сразу на 10 градусов или даже больше.

Как известно, специалисты-метеорологи при составлении специальных климатических карт пользуются красным и синим цветами. Красно-розовыми оттенками они отмечают территории, где температура воздуха оказывается выше принятой нормы, а сине-голубыми – территории, где столбики термометров до нормы. При этом, чем интенсивнее оттенок, тем больше разрыв.

«Сейчас на таких картах мы можем увидеть «войну севера с югом», это ужасно любопытная картина, – подчеркнул Вильфанд. – На севере всё отмечено красным-красно. То есть с точки зрения отклонения от климатической нормы там всё махрово-красное».

А вот в умеренных широтах, по словам научного руководителя Гидрометцентра, например, на юге Азиатской территории — превалирует голубоватый цвет, что означает, что там температурный фон – пониженный.

Метеоролог также рассказал, что до конца этой недели на севере Якутии воздух прогреется почти до плюс 30, что разу на 15-16 градусов выше нормы.

«Это, конечно. Невероятная, неожиданная аномалия, когда на севере значительно теплее, чем на юге», – отметил Вильфанд.

Как пояснил специалист, такое явление касается не только азиатской части страны, но и европейской территории России, а сама причина этой неожиданной погодной аномалии кроется в присутствии антициклонических воздушных масс, пришедших в Европейскую Россию. Мощный антициклон также активно влияет и азиатская часть. Но там он располагается сейчас над Охотским морем.

Поэтому в северной части Русской равнины пока фиксируется повышенный температурный фон, значительно превышающая климатическую норму. В частности, в Республике Коми и Архангельской области погодные градусники покажут плюс 26-27, а, например, в Москве всего плюс 20, в Подмосковье – ещё ниже.

При этом вся эта неделя в столичном регионе выдалась сложной. Несмотря на то, что температурный фон всего чуть ниже привычных значений, погоду летней назвать сложно.

Как пояснили метеорологи, климатическую обстановку в Москве и Подмосковье формируют циклонические вихри и их атмосферные фронты. Воздушная масса, которая пришла в регион из Скандинавии, принесла сюда прохладный воздух.

В ближайшие дни, по прогнозу синоптиков, воздух остынет ещё сильнее, а градусники будут показывать на 2-3 градуса ниже климатической нормы. Так, в пятницу, 24 июля в Москве ожидается переменная облачность, ночью осадков не будет, а столбики термометров выше плюс 10-12 не поднимутся. Днём местами выпадут осадки, местами сильные, прогремят грозы. Температура воздуха составит плюс 17-20.

В субботу, 25 июля, при переменной облачности возможны небольшие осадки. После полуночи будет плюс 10-12. Днём – плюс 19-20. В последний выходной июля тепло вернётся в столичный регион. Даже в ночные часы будет плюс 15. В светлое время суток при переменной облачности местами будут приниматься небольшие кратковременные дожди, но зато воздух прогреется до плюс 25.

По данным Вильфанда, лето 2020 в Москве может стать самым дождливым за всю историю метеонаблюдений. Месячная норма осадков в июле уже выполнена, а дожди в столице до начала августа ещё обязательно будут.