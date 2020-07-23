Собянин опроверг информацию о планах по введению нового карантина в Москве

Столичный градоначальник Сергей Собянини заявил, что власти города не собираются вводить новые карантинные меры в Москве из-за коронавируса COVID-19.

В эфире телеканала «Россия 24» мэр подчеркнул, что на сегодняшний день ситуация в городе спокойная и стабильная.

При этом Собянин отметил, что инфекция пока не исчезла окончательно, и жителям Москвы по-прежнему следует соблюдать определенные меры предосторожности, а приезжающим в столицу из-за границы необходимо предоставлять справку о сдаче теста на коронавирус или пройти его сразу же после прибытия в Москву.

Кроме того, градоначальник отметил, что медики готовы приступить к массовой вакцинации населения.

«Но, естественно, это зависит не от нас. Минздрав должен зарегистрировать вакцину, потом она пройдёт государственную регистрацию… Без вакцинации же будет тяжело переживать последующие периоды, связанные с обострениями сезонных заболеваний, – резюмировал Собянин, добавив, что столица уже почти полностью вернулась к нормальной докоронавирусной жизни.

Статистика по коронавирусу COVID-19 в России на 23 июля

По информации оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, за последние сутки в России выявили ещё 5 848 новых больных COVID-19.

Таким образом, всего к утру 23 июля в 85 регионах РФ зафиксировано 795 038 заболевших коронавирусом. Из них выздоровело – 580 330 (+8 277). Всего в настоящее время в РФ болеют 201 816. За время эпидемии жертвами коронавируса COVID-19 в России стали 12 892 человек (+147 за сутки).

Лидером по числу инфицированных продолжает оставаться Москва, где выявили 608 новых заболевших. На втором месте – Свердловская область (зафиксировано 249 случаев инфицирования). Далее следуют Нижегородская область (+202), ХМАО (+198), и Санкт-Петербург (+184).

Напомним, 18 июля в России было зафиксировано 5 862 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Последние данные статистики коронавируса COVID-19 в России представлены на портале стопкоронавирус.рф.