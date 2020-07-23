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В России за сутки выявлено 5848 новых случаев заражения коронавирусом

Москва, 23.07.2020
  • В России за сутки выявлено 5848 новых случаев заражения коронавирусом

ТАСС

В России за последние сутки выявлено 5848 новых случаев заражения коронавирусом нового типа в 83 регионах, в том числе 1620 (27,7%) без клинических проявлений заболевания, передает оперштаб. Начиная с 20 апреля это минимальный прирост, не превышающий 6 тыс. человек. Общее число инфицированных в стране достигло 795 038.

За последние 24 часа летальных исходов зафиксировано 147, в общей сложности число погибших достигло 12 892. Выздоровели 8277 человек, за все время — 580 330. Под медицинским наблюдением остаются более 267,3 тыс. человек. Коэффициента прироста больных в РФ составляет +0,7%.

На первом месте антирейтинга по-прежнему находятся США, где число зараженных приближается к 4 миллионам - более 3,97 миллиона к настоящему моменту. Вторая позиция сохраняется за Бразилией 2,2 миллиона человек. Индия на третьей строчке - 1,2 миллиона человек. Россия (789,1 тысячи) расположилась на четвертой позиции. Замыкает пятерку стран с наибольшим числом случаев коронавируса ЮАР (394,9 тысячи). В десятке рейтинга также расположились Перу, Мексика, Чили, Великобритания и Иран. 

В Москве за истекшие сутки выявлено 608 новых инфицированных. Наименьшие темпы прироста новых случаев коронавируса отмечены в Ненецком автономном округе, Севастополе, в данных субъектах за истекшие сутки не выявлено ни одного нового больного. Прирост в Калмыкии, Московской области, Еврейской автономной области составляет 0,2%. В Москве, Кабардино-Балкарской республике и Липецкой области по 0,3%.

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