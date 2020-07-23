Tesla продолжает удивлять

Tesla Inc. преподнесла очередной сюрприз – закончила четвертый квартал подряд с прибылью. Такое достижение открыло для нее дверь в престижный индекс голубых фишек S&P 500 Index.

Чистая прибыль американского автопроизводителя, специализирующегося на электромобилях, во втором квартале составила 104 млн долларов. Это, конечно, очень много, если учесть, что сейчас сильный кризис и что экономисты прогнозировали Tesla так же, как и ее конкурентам, не прибыль, а убытки. В первом квартале, напомним, прибыль автокомпании была 16 млн долларов.

Результаты деятельности в апреле-июне еще больше поднимут стоимость акций Tesla, которая только в последние четыре месяца выросла в четыре раза! Кстати, частично такой стремительный рост акций Tesla объясняется как раз разговорами об ее включении в S&P 500. По крайней мере, критерий получения прибыли в течение 12 месяцев без перерыва она выполнила. Включение Tesla в S&P 500 заставит инвесторов еще активнее покупать ее акции, что будет способствовать их дальнейшему росту.

Tesla, естественно, еще больше увеличит отрыв от конкурентов по капитализации. Она стала самим дорогим автопроизводителем планеты три недели назад. В первый день июля ее рыночная стоимость достигла 209,47 млрд долларов, что приблизительно на 4 млрд больше стоимости Toyota. Второго автопроизводителя планеты – Volkswagen AG Tesla обошла еще в январе 2020 года. К середине лета компания Маска стоила уже вдвое дороже главного немецкого автоконцерна.

Что касается главных американских конкурентов - General Motors и Ford, то их Tesla обходит по капитализации втрое, причем, не каждого в отдельности, а вместе взятых.

Прибыль Tesla в апреле-июле в пересчете на акцию составила 0,5 доллара, хотя аналитики предсказывали ей убытки в размере 1,06 доллара на акцию.

Не сбылись прогнозы аналитиков и по выручке: они прогнозировали 5,4 млрд долларов, а она по итогам работы во втором квартале составила 6,04 млрд.

Илон Маск планирует собрать в этом году как минимум полмиллиона электромобилей. Эти планы он озвучил в самом начале 2020 года и после начала пандемии от них не отказался, хотя и неоднократно признавал, что выполнение задачи становится все труднее.

С другой стороны, во втором квартале Tesla поставила 90650 автомобилей, что на 2,5% больше, чем в январе-марте.

Стремительный рост акций Tesla способствует такому же стремительному росту состояния Илона Маска, который сейчас с 74 млрд долларов входит в первую пятерку самых богатых людей планеты. Однако будущее Маска, по крайней мере, у руля Tesla далеко не так безоблачно, как это может показаться. Ходят слухи, что инвесторы недовольны бонусной сделкой, которая может принести ему рекордные 55,8 млрд долларов, и хотят вывести его из совета директоров компании. Ежегодное собрание акционеров должно было состояться 7 июля, но сейчас перенесено на сентябрь.