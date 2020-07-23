Вход/Регистрация Подписка

Tesla продолжает удивлять

Москва, 23.07.2020
#Сергей Мануков
#Авто
#Фондовый рынок
#Экономика
#Бизнес
  • Tesla продолжает удивлять

Фото компании Tesla

Tesla Inc. преподнесла очередной сюрприз – закончила четвертый квартал подряд с прибылью. Такое достижение открыло для нее дверь в престижный индекс голубых фишек S&P 500 Index.

Чистая прибыль американского автопроизводителя, специализирующегося на электромобилях, во втором квартале составила 104 млн долларов. Это, конечно, очень много, если учесть, что сейчас сильный кризис и что экономисты прогнозировали Tesla так же, как и ее конкурентам, не прибыль, а убытки. В первом квартале, напомним, прибыль автокомпании была 16 млн долларов.

Результаты деятельности в апреле-июне еще больше поднимут стоимость акций Tesla, которая только в последние четыре месяца выросла в четыре раза! Кстати, частично такой стремительный рост акций Tesla объясняется как раз разговорами об ее включении в S&P 500. По крайней мере, критерий получения прибыли в течение 12 месяцев без перерыва она выполнила. Включение Tesla в S&P 500 заставит инвесторов еще активнее покупать ее акции, что будет способствовать их дальнейшему росту.

Tesla, естественно, еще больше увеличит отрыв от конкурентов по капитализации. Она стала самим дорогим автопроизводителем планеты три недели назад. В первый день июля ее рыночная стоимость достигла 209,47 млрд долларов, что приблизительно на 4 млрд больше стоимости Toyota. Второго автопроизводителя планеты – Volkswagen AG Tesla обошла еще в январе 2020 года. К середине лета компания Маска стоила уже вдвое дороже главного немецкого автоконцерна.

Что касается главных американских конкурентов - General Motors и Ford, то их Tesla обходит по капитализации втрое, причем, не каждого в отдельности, а вместе взятых.

Прибыль Tesla в апреле-июле в пересчете на акцию составила 0,5 доллара, хотя аналитики предсказывали ей убытки в размере 1,06 доллара на акцию.

Не сбылись прогнозы аналитиков и по выручке: они прогнозировали 5,4 млрд долларов, а она по итогам работы во втором квартале составила 6,04 млрд.

Илон Маск планирует собрать в этом году как минимум полмиллиона электромобилей. Эти планы он озвучил в самом начале 2020 года и после начала пандемии от них не отказался, хотя и неоднократно признавал, что выполнение задачи становится все труднее.

С другой стороны, во втором квартале Tesla поставила 90650 автомобилей, что на 2,5% больше, чем в январе-марте.

Стремительный рост акций Tesla способствует такому же стремительному росту состояния Илона Маска, который сейчас с 74 млрд долларов входит в первую пятерку самых богатых людей планеты. Однако будущее Маска, по крайней мере, у руля Tesla далеко не так безоблачно, как это может показаться. Ходят слухи, что инвесторы недовольны бонусной сделкой, которая может принести ему рекордные 55,8 млрд долларов, и хотят вывести его из совета директоров компании. Ежегодное собрание акционеров должно было состояться 7 июля, но сейчас перенесено на сентябрь.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Бизнес уходит в смартфон

В будущем выживут только те компании, которые вкладываются в цифровизацию, этот процесс уже не остановить. Более того, все уходит не просто в цифру, а на экран планшета или мобильного телефона

ММК сохраняет запас прочности на фоне кризиса

Низкая долговая нагрузка позволит ПАО ММК справиться с падением спроса из-за пандемии COVID-19, считают аналитики. В компании предпочитают действовать исходя из стресс-сценария, но подчеркивают, что ММК не отходит от своей дивидендной политики и исполняет все обязательства по контрактам
Новости партнеров

Tоп

  1. Nissan представил электрический кроссовер для России
    В Йокогаме состоялась мировая премьера электрического кроссовера Nissan Ariya, который будет официально поставляться в Россию.
  2. Чик-чик и в «дамках», или инструкция выживания
    Главная российская премьера лета — сериал «Чики» от продюсера Рубена Дишдишяна — в начале июня стартовала на сервисе more.tv. Перед нами — колоритная панорама русского юга и безжалостная феминистская сага, в которой в нашем распоряжении абсурд, дикость и духовность
  3. Парадокс Tesla: что стоит за огромной стоимостью компании?
    Производитель электрокаров Tesla занимает менее 1% мирового автомобильного рынка, однако его стоимость уже в три раза превосходит капитализацию всех автопроизводителей США.
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама