Трамп закручивает гайки

Из США почти каждый день приходят очень схожие внутриполитические новости: Дональд Трамп принимает какое-то решение, ужесточающее миграционную политику или принимает драконовские меры по борьбе с преступностью, а демократы пытаются отменить это или другое такое же ранее принятое решение президента. Самый свежий раунд этого противоборства – поддержка находящейся под контролем Демпартии Палатой представителей Конгресса законопроекта, которым отменяется запрет на миграцию в Америку граждан ряда мусульманских стран.

Запрет был введен в 2017 году указом Трампа под выразительным названием «Защита нации от въезда иностранных террористов в Соединенные Штаты». Им ограничивался посещение США для граждан Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Сирии, Судана и Йемена. Борьба с этим вопиющим, по современным американским меркам, документом началась с самого момента его принятия, но шла в судах и преимущественно на уровне штатов. До недавнего времени самой большой удачей в этой борьбе было исключение из числа подпадающих под указ стран Ирака. И вот теперь демократическая фракция дисциплинировано проголосовала за законопроект, отменяющий решение Трампа. Сенат, где доминируют республиканцы, поставлен перед выбором: или одобрить законопроект, ограничив тем самым свободу действий президента, чего тот очень не любит, или не одобрить, дав повод для обвинений в расизме.

Трамп нанес и свой удар. На пресс-конференции в Белом доме он объявил о введении сотрудников федеральных силовых структур в ряд городов, в которых, как не без оснований считается, ситуация с преступностью за последнее время заметно ухудшилась. Это Альбукерке, Чикаго и Канзас-сити, где недавно застрелили четырехлетнего чернокожего мальчика с выразительным именем ЛеГенд. «Легенда», в честь погибшего ЛеГенда Талиферро, называется операция по борьбе с преступностью, которую ведет команда Трампа, в первую очередь, его верный соратник, глава Минюста Уильям Барр.

Цель, вроде бы, безусловно благая, но уже ясно, что единения общества вокруг «Легенды» не получится. Виной тому – опыт применения федералов в Портленде, штат Орегон, где еще с мая идут волнения. Трамп так и не исполнил свою угрозу ввести в города войска для подавления беспорядков. Уж больно много, как оказалось, политических издержек таит это решение. Но в Портленде роль военных сыграли люди в камуфляже, с нашивками «полиция», однако без привычных для американских копов опознавательных знаков – фамилии, звания, обозначения подразделения. «Зеленые человечки», как постфактум выяснилось, относящиеся к Министерству внутренней безопасности, разгоняли погромщиков и производили аресты, чем взбесили весь штат. Местное законодательное собрание запретило госслужащим сотрудничать с введенными в Портленд федералами. Министерству внутренней безопасности теперь предстоит еще и отбиваться от судебных исков, поданных в том числе прокуратурой Орегона.

Неудивительно, что сразу же после пресс-конференции президента мэр Чикаго Лори Лайтфут пообещала, что в ее городе, как она выразилась, «войска Трампа» ни в коем случае не появятся.

И нельзя сказать, что роста преступности в том же Чикаго нет. Но таков менталитет американцев. Миллионы жителей США, буквально с молоком матери впитали ставшую самоочевидной для них истину: давление государства – может, порой и неизбежное, но зло, а протесты против этого давления – добро, пусть даже иногда бывающее добром с излишне часто применяемыми кулаками.

Революционеры, борцы за гражданские права и против расовой и какой угодно дискриминации – это, в глазах американцев не менее, а может, и более заслуженные герои истории страны, чем полководцы и мудрые президенты. Есть, правда, другая Америка, год от года все более сокращающаяся. Это Америка маленьких городов, с размеренным бытом и неизменным веками набором ценностей: церковь, семья, патриотизм, порой переходящий в ксенофобию и веру, что правда – в силе, а не наоборот. На эту Америку беззастенчиво ориентируется Трамп.

Это очень необычно для президентов США. Волнения, в том числе, на расовой почве в стране происходят часто. Но, вероятно, уже более полувека, со времен протестов шестидесятых, президенты, забыв о своей партийной принадлежности, неизменно берут на себя роль посредника между двумя америками. Они пытаются притушить страсти, заявляют, что правы и те, и другие - и те, кто возмущен полицейским насилием, и те, кого бесят протесты и погромы. Трамп, в силу глубоких убеждений, проводит эксперимент, проверяя, какая Америка сильнее. Пока он проходит не в пользу президента. Все попытки Трампа «закрутить гайки» неизменно оборачиваются падением его рейтинга. Сейчас Джо Байден его опережает на солидные 15% - и это при том, что к самому «сонному Джо» собирающиеся за него голосовать американцы, по большей части, относятся без особой симпатии. Главное, что кандидат демократов – против ненавистного хозяина Белого дома.

На что же рассчитывает Трамп, раз за разом стуча кулаком по столу, грозя карами «анархистам» и «нелегальным мигрантам»? Он хочет поддержать свой электорат в необходимом тонусе. Пусть знает, что Трамп верен своей, сжимающейся как шагреневая кожа, консервативной Америке. А там, глядишь, подоспеют дебаты, которые, как надеются в Белом доме, обернутся для Байдена конфузом, оживится экономика, отступит коронавирус. И Трампа посчитают меньшим злом те, кто его сейчас не любит. Расчет нехитрый, но, кто знает, может и верный.