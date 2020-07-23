«Турецкий поток» поставили на паузу

27 июля 2020 года уже второй раз за два месяца будет остановлена прокачка по трубопроводу «Турецкий поток». Как сообщает «Интерфакс», официально газопровод будет закрыт на две недели из-за ремонтных работ, которые будет проводить государственная турецкая компания Botas, являющаяся покупателем газа из «Турецкого потока». Ранее ремонт проводил «Газпром», из-за чего «труба» простаивала с 23 по 29 июня.

В результате, пишет ТАСС, «Газпром» может остаться в принципе без работающих трубопроводов в Турцию. В мае компания остановила прокачку по «Голубому потоку». Причиной также назывались ремонтные работы, которые планировалось завершить в течение двух недель. С тех пор прошло уже больше двух месяцев, но труба мощностью 16 млрд кубометров в год по-прежнему стоит пустой, сообщила Reuters.

Глобально же проблема заключается в отсутствии спроса на российский газ в Турции. Российский газ эта страна заменяет сжиженным, который рекой льется на европейский рынок и стоит гораздо дешевле. В результате по итогам первого квартала Турция сократила закупки российского газа на 70% по сравнению с 2019 годом и почти в 14 раз, если сравнивать с показателями двухлетней давности.

В результате Россия вылетела с первого места среди крупнейших поставщиков трубопроводного газа в страну. Из 1,87 млрд кубометров половину в Турцию поставил Азербайджан (924 млн кубометров), на втором месте оказался Иран (557 млн), а РФ откатилась на третью строчку с 389 млн кубов.

Ситуация с «Турецким потоком» не является неожиданностью для «Газпрома», отмечает главный аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов. По его мнению, в компании уже давно оценили все возможные риски связанные с экспансией СПГ на турецкий рынок, пандемия в целом добавила проблем функционированию трубопроводов и внутреннее потребление серьезно снизилось что, скорее всего, и стало причиной того что после завершения ремонтных работ на «голубом потоке» он до сих пор не заработал.

Общее снижение промышленной активности прямо отражается на спросе на газ – это вполне нормальная ситуация. Между тем Турция полностью не может перейти на потребление СПГ поскольку для этого у нее нет весомых оснований – нет достаточной принимающей инфраструктуры для регазификации СПГ, и еще один важный момент – поставки России в Турцию закреплены в контрактах между Газпромом и Botas и они составлялись по принципу «бери или плати», что дает российскому поставщику определенный карт-бланш в дальнейших переговорах.

Соответственно, говорить о полной потери турецкого рынка для России крайне преждевременно, сичтает Антонов. Разумеется, турецкая сторона будет и дальше стремиться экономить на ресурсах – на фоне роста предложения СПГ это вполне логично. Но полностью перейти на этот газ у нее нет технических возможностей, тем более что страны в дипломатическом плане остаются в одном поле развития и, соответственно, этот политический аспект будет подкрепляться газовым договором.

В целом эксперт отмечает, что для «Газпрома» рынок Турции остается стратегическим направлением, но говорить о лидерстве уже не приходится. Если по итогам 2019 года РФ была поставщиком номер один, то по итогам текущего таких результатов из-за временной остановки трубопроводов и снижения потребления уже точно добиться не получится. В дальнейшем, по оценкам «Алора», РФ станет лишь четвертым по величине поставщиком газа в эту страну. Впрочем, в целом с точки зрения рыночных отношений это не плохая тенденция – она станет стимулом для Газпрома в плане пересмотра долгосрочных контрактных обязательств с турецкими партнерами.

В решении Анкары об остановке «Турецкого потока» по-восточному причудливо переплетаются экономические и политические мотивы, дополняя друг друга, указывает, в свою очередь, главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. С экономических позиций, газ по этому трубопроводу просто не нужен, избыточен по объёмам для Турции и сопредельных стран. Это следствие уменьшения спроса из-за пандемии и прошедшей тёплой зимы.

Тем более что цена поставок от «Газпрома» оказалась выше альтернативных вариантов на фоне многократного падения рыночной стоимости газа. «Газпром» не может снизить свои цены, поскольку они уже убыточны для него. Турция же пользуется своим положением фактически единственного покупателя и транзитёра газа в южной Европе. В экономике это называется «монопсония» - ситуация, когда монополистом выступает не производитель, а покупатель, который поэтому может диктовать условия. Тем более, что поставщиков как раз в избытке.

И здесь к резонам конъюнктуры добавляется политика, продолжает Марк Гойхман. Между Россией и Турцией в последние месяцы – как раз после запуска «потока» - происходит резкое охлаждение отношений. Прежде всего, из-за фактического участия сторон в конфликтах в Сирии, Ливии. Теперь «Турецкий поток» может выступать как определённый элемент в попытках давления на Москву. Кроме того, для Анкары гораздо важнее и ближе покупать голубое топливо у этнически и географически родственного Азербайджана. Поставки из этой страны сейчас лидируют в Турции, в 2,4 раза превышая российские. Ещё одним важным фактором может выступать то, что и США ужесточает санкции против «Турецкого потока». В частности, это предусматривает одобренный 22 июля Палатой представителей проект оборонного бюджета страны.

«Турецкий поток» с самого начала строился без расчёта на то, что он будет окупаться, добавляет аналитик. Во многом это политический проект, направленный на упрочение позиций «Газпрома» в южной Европе и на обход транзита через Украину. Сейчас значение «Турецкого потока» может быть сведено к минимуму – как некоего резервного варианта поставок в случае усиления спроса или при необходимости улучшения отношений с Россией. Но в любом случае, данный газопровод не окупится никогда, о чём изначально говорили специалисты.