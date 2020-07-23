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В Кремле ответили на вопрос о сроках по открытию границ

Москва, 23.07.2020

Руководитель пресс-службы президента РФ в ходе ежедневного брифинга с журналистами ответил на вопрос одного из них сроках по открытию границ. По словам представителя Кремля, контакты по открытию границ РФ идут, передаёт РИА Новости.

«Это будет происходить на принципах взаимности, но решений по открытию пока нет», – подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

При этом он пояснил, что этим вопросом занимается правительство и штаб, которые контактируют по данному вопросу с другими государствами.

«Но пока мы с вами не слышали каких-либо заявлений на этот счёт от Кабмина. Естественно, открытие границ будет осуществляться только на основе взаимности. Контакты сейчас осуществляются, но никаких решений не принималось», – резюмировал Песков.

Напомним, с 27 марта РФ прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса COVID-19.

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