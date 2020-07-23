В Кремле решили страховать нефть

Владимир Путин поручил подумать над страхованием цен на нефть по примеру Мексики, информацию подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РБК.

«В соответствующих ведомствах обсуждаются различные механизмы хеджирования, использования этой практики», —подтвердил чиновник. Он при этом уточнил, что не следует путать покупку пут-опционов с бюджетным правилом, поскольку это «разные ипостаси».

Владимир Путин дал подобное поручение в связи с необходимостью стабилизировать Фонд национального благосостояния (ФНБ) и защитить его от последствий скачков цен на нефть. Финансирование страхования будет производится из ФНБ.

«Мексиканская модель страховки» предоставляет власти возможность купить опционы на нефть, а позже продать ее по зафиксированной цене. Процедура никак не связана с поставками физической нефти, однако, в случае роста цены на нефть выше зафиксированной отметки, правительство терпит убытки, если цены опустятся ниже – правительство получить прибыль от разницы между ценами. Подобная практика приносит правительству Мексики прибыль последние три года, а введена была еще в начале 1990-х годов.