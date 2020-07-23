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В Минздраве рассказали, кого начнут прививать от коронавируса в августе

Москва, 23.07.2020

В августе может начаться вакцинация медиков от коронавирусной инфекции нового типа, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Он отнес врачей к группе риска, представители которой должны быть защищены в первую очередь.

«Мы планируем, что это все будет развиваться в этом году, и уже в августе будет предложено прививаться… конечно, в первую очередь медицинские работники и те, кто сталкивается наиболее часто с заболевшими людьми», - сообщил Мурашко, отвечая на вопрос «Интерфакса».

Что касается массовой вакцинации населения, то ее проведение планируется после завершения всех клинических исследований и оценки препаратов экспертами, сообщил чиновник.

«Мы будем проводить третью фазу клинических исследований, и сегодня эксперты планируют, что это будет именно 800 человек на каждую форму выпуска», - сказал Мурашко.

Он добавил, что параллельно начнется производство вакцин, а наиболее подверженным риску группам будет предложено добровольно вакцинироваться.

В России за последние сутки выявлено 5848 новых случаев заражения коронавирусом нового типа в 83 регионах, в том числе 1620 (27,7%) без клинических проявлений заболевания, передает оперштаб. Начиная с 20 апреля это минимальный прирост, не превышающий 6 тыс. человек. Общее число инфицированных в стране достигло 795 038.

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