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В Москве объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности

Москва, 23.07.2020
  • В Москве объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности

Алексей Зотов/ТАСС

Из-за резкого ухудшения климатических условий, которые будут сопровождаться дождём и грозами, в Москве объявлен жёлтый уровень погодной опасности.

«Погода потенциально опасна. Местами гроза», – говорится на сайте Гидрометцентра России.

Отмечается, что предупреждение действовать с 09:00 мск до 21:00 мск пятницы, 24 июля. 

При этом вся эта неделя в столичном регионе выдалась сложной. Несмотря на то, что температурный фон всего чуть ниже привычных значений, погоду летней назвать сложно.

Как пояснили метеорологи, климатическую обстановку в Москве и Подмосковье формируют циклонические вихри и их атмосферные фронты. Воздушная масса, которая пришла в регион из Скандинавии, принесла сюда прохладный воздух.

В ближайшие дни, по прогнозу синоптиков, воздух остынет ещё сильнее, а градусники будут показывать на 2-3 градуса ниже климатической нормы. Так, в пятницу, 24 июля, в Москве ожидается переменная облачность, ночью осадков не будет, а столбики термометров выше плюс 10-12 не поднимутся. Днём местами выпадут осадки, местами сильные, прогремят грозы. Температура воздуха составит плюс 17-20.

В субботу, 25 июля, при переменной облачности возможны небольшие осадки. После полуночи – плюс 10-12. Днём – плюс 19-20. В последний выходной июля тепло вернётся в столичный регион. Даже в ночные часы будет плюс 15. В светлое время суток при переменной облачности местами будут приниматься небольшие кратковременные дожди, но зато воздух прогреется до плюс 25.

В свою очередь научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что лето 2020в Москве может стать самым дождливым за всю историю метеонаблюдений. По его словам месячная норма осадков в июле уже выполнена. При этом он напомнил, что в мае в столице выпало сразу три нормы осадков, а в июне более 200%.

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