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В «Зените» посчитали унижением приглашение Кокорина в «Спартак»

Москва, 23.07.2020
  • В «Зените» посчитали унижением приглашение Кокорина в «Спартак»

Петр Ковалев/ТАСС

Накануне стало известно, что руководство московского «Спартака» в самое ближайшее время собирается сделать «выгодное предложение» 29-летнему форварду «Зенита» Александру Кокорину, который вторую часть завершившегося в России футбольного сезона провёл на правах аренды в «Сочи».

Бывший игрок и селекционер команды с берегов Невы Алексей Стрепетов считает, что столь громкое заявление является попыткой унизить «Зенит».

«Это предложение от Леонида Федуна сделано в пику «Зениту», – цитирует Стрепетова издание «Спорт День за Днем». – Так как сейчас продолжается серьёзная конфронтации между клубам, в том числе и в информационном пространстве. «Зенит» пытаются унизить, оспорить его чемпионство».

Экс-футболист «сине-бело-голубых» признался, что обвинения, которые звучат в СМИ, о том, что победа петербургского клуба является нечестной, слышать очень неприятно.

«Команда заслуженно выиграла нынешнее первенство. В очень красивой, равной борьбе обыграла «Спартак» в полуфинале Кубка. И в адрес футболистов «Спартака» можно сказать очень много лестных слов. Но теперь руководители московского клуба пытаются заполучить одного из лучших форвардов страны», – подчеркнул Стрепетов.

Он напомнил, что Кокорина хотели бы приобрести и другие клубы. В частности, речь шла также о «Динамо» и «Локомотиве».

«Многие команды пытаются Александра купить. Но вскоре должна состояться беседа между главным тренером «Зенита» Сергея Семаком и главой «Газпрома» Алексеем Миллером. Они обсудят кандидатуру Кокорина, и я ожидаю положительного результата – жду Кокорина в «Зените». Знаю, что и Сергей Богданович настаивает на возвращении Александра в Санкт-Петербург», – резюмировал Алексей Стрепетов.

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