Вашингтон объявил Пекину дипломатическую войну

Очевидно, поняв, что экономика, ранее бывшая его главным козырем на предстоящих президентских выборах, может из-за пандемии подвести, Дональд Трамп решил сделать ставку на внешнюю политику. Объявлять войну Ирану он, к счастью, не стал. Вместо этого Трамп решил в преддверии ноябрьских выборов резко обострить борьбу с Китаем. Противостояние между США и КНР разворачивается сейчас на всех фронтах. На этой неделе к торговому, экономическому, технологическому и военному добавился еще и дипломатический фронт.

Вашингтон объявил о закрытии китайского консульства в Хьюстоне. Причем, сделал это в максимально жесткой форме, дав дипломатам из Поднебесной на сборы всего 72 часа. Эту радикальную меру в Вашингтоне объяснили, естественно, соображениями национальной безопасности. Китайских дипломатов обвиняют в шпионаже и в краже «американской интеллектуальной собственности и частной информации».

Пекин отреагировал, пока на словах, как всегда, жестко. Закрытие хьюстонского консульства официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь назвал «беспрецедентным» и «возмутительным» и потребовал его незамедлительно отменить. Государственные СМИ КНР решили провести опрос в Twitter и попросили пользователей назвать, американское консульство в каком китайском городе они хотели бы закрыть? Появилась информация, что Пекин рассматривает возможность закрытия консульства США в Ухане.

Дональд Трамп, отвечая на вопрос журналистов, ограничатся ли США закрытием одного китайского консульства, заявил, что «всегда возможны» закрытия консульств КНР и в других городах США.

Трамп также пошутил в свойственном ему стиле о столбе дыма над китайским консульством в Хьюстоне, заявив, что ему хотелось бы знать, что там жгли. Для американского лидера сам факт уничтожения секретных документов является достаточным доказательством того, что консульство было, как сказал один из американских сенаторов, «шпионским гнездом». Кстати, к консульству на всякий случай даже приехали хьюстонские пожарные.

Напомним, что за день до закрытия техасского консульства, обслуживающего несколько южных штатов, Вашингтон обвинил двух китайских граждан в попытке кражи данных по вакцине против COVID—19.

Никаких доказательств шпионской деятельности китайских дипломатов в Хьюстоне, как подчеркнул представитель МИД КНР в Пекине, американская сторона, по своему обыкновению, не представила.

Госсекретарь Майк Помпео во время визита в Данию объяснил причину закрытия консульства по-дипломатически витиевато и непонятно. Его можно трактовать, как желание США быть менее терпимыми к поведению Китая.

«Президент Трамп сказал: «Все, с нас хватит!», — ответил Помпео. — Мы не намерены позволять этому продолжаться и дальше. Мы ясно даем понять, что хотим, чтобы китайская коммунистическая партия изменила свое поведение. Когда же они никак на это не реагируют, мы намерены действовать, чтобы защитить американский народ, защитить нашу национальную безопасность и экономику с рабочими местами».

Не менее завуалированным было объяснение и подчиненных Майка Помпео.

«Соединенные Штаты не потерпят нарушения КНР нашего суверенитета и запугивания наших граждан, — заявила на брифинге представитель внешнеполитического ведомства США Морган Ортагус. — Мы не потерпим этого так же, как не терпим нечестные приемы КНР в торговле, кражу наших рабочих мест и факты другого вопиющего поведения».

Вопрос о закрытии и других китайских консульств на территории Америки далеко не риторический и праздный, потому что в консульстве КНР в Сан-Франциско, как утверждают американские СМИ, спряталась китаянка Цзюань Тан. ФБР разыскивает ее по обвинению в том, что, въезжая в США, она не сообщила, что служила в Народно-освободительной Армии Китая (НОАК). Цзюань — биолог, в США она приехала заниматься научными исследованиями в университете Калифорнии. Если ее задержат, то наверняка тоже обвинят в шпионаже.