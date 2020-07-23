За два дня правоохранители изъяли около 400 тысяч пачек нелегальных сигарет стоимостью более 40 млн рублей

В результате оперативной работы полиции, таможни и ФСБ за последние несколько дней регионах России были задержаны несколько крупных партий сигарет – всего 388 000 пачек. В Самарской области, Алтайском крае и Санкт-Петербурге силовикам удалось перехватить партии размером от 38 000 до 250 000 пачек, рыночная стоимость которых составляет порядка 40 млн рублей.

Согласно данным исследования журнала «Эксперт», рынок нелегальных сигарет ежегодно показывает рост, особенно в приграничных регионах. Доля контрафактных и контрабандных сигарет на российском рынке за 2019 год составила 15,6%. В прошлом году нелегальный оборот табачной продукции нанес ущерб консолидированному бюджету в виде неуплаченных акцизов и налогов в размере как минимум 100 миллиардов рублей.

Как следует из сообщений СМИ, активность силовых органов в период с мая по июль 2020 года значительно увеличилась. По мнению ряда экспертов, это может быть ответом на попытку международных ОПГ, контролирующих теневой рынок сигарет, значительно увеличить объем поставляемой контрабанды.

Помимо увеличения числа оперативных мероприятий, получил ход ряд судебных дел о перемещении крупных партий нелегальных сигарет. Самое громкое рассматривается в Липецке, где прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу директора ООО «Табачная компания «Эдельвейс». Как установило следствие, с августа по октябрь 2019 года обвиняемый приобрёл в Москве у неустановленных лиц поддельные специальные марки, которые затем нанес на 350 тыс. пачек сигарет, общей стоимостью 23,6 млн рублей. Сигареты хранились на складе в Липецке и планировались к сбыту в регионе. Подсудимому вменяется нарушение двух статей УК РФ, подразумевающих приобретение, хранение и перевозку немаркированных табачных изделий в особо крупном размере, а также использование для маркировки табачных изделий заведомо поддельные специальные марки. Обвиняемый может быть лишен свобоКак прокомментировал Президент Ассоциации малоформатной торговли Владлен Максимов, успехи силовиков окажут заметное влияние на легальную розницу, которая с трудом восстанавливается после режима ограничений: «Можно только приветствовать удачные операции и эффективную работу правоохранительных органов. Безусловно, на фронте борьбы с нелегальными сигаретами еще много работы, но имеющаяся тенденция говорит о том, что значение этой проблемы в глазах руководства страны возросло. Снижение поставок нелегальной продукции очень поможет законопослушным предпринимателям, которые смогли сохранить бизнес после месяцев в режиме ограничений».

Директор по работе с органами государственноды на срок суммарно от 8 до 14 лет по обеим статьям.

Как прокомментировал Президент Ассоциации малоформатной торговли Владлен Максимов, успехи силовиков окажут заметное влияние на легальную розницу, которая с трудом восстанавливается после режима ограничений: «Можно только приветствовать удачные операции и эффективную работу правоохранительных органов. Безусловно, на фронте борьбы с нелегальными сигаретами еще много работы, но имеющаяся тенденция говорит о том, что значение этой проблемы в глазах руководства страны возросло. Снижение поставок нелегальной продукции очень поможет законопослушным предпринимателям, которые смогли сохранить бизнес после месяцев в режиме ограничений».

Директор по работе с органами государственной власти JTI Россия Василий Груздев отметил, что стремительный рост нелегальной торговли сигаретами свидетельствует о наличии налаженных каналов масштабных поставок нелегального продукта, противопоставить которому можно лишь скоординированную работу силовых и контролирующих ведомств: «Сейчас мы видим конкретные результаты операций правоохранительных органов по борьбе с черным рынком нелегальных сигарет. Но для достижения долгосрочного результата необходима системная работа: ужесточение законодательства на федеральном уровне и последовательная правоприменительная практика».