Airbus пытается спасти ЕС от американских торговых санкций

Крупнейший европейский авиастроительный концерн Airbus сообщил о готовности платить более высокие ставки по госкредитам, привлекаемым от Франции и Испании на разработку лайнера A350, ради того, чтобы снять претензии США.

Соединенные Штаты с 2018 года ведут борьбу против государственного субсидирования европейского авиаконцерна и сумели добиться в ВТО права на введение торговых пошлин против Евросоюза на 7,5 миллиардов долларов, доказав, что господдержка Airbus странами ЕС ущемляла интересы его главного соперника на авиарынке — американского Boeing. Члены Всемирной торговой организации действительно признали незаконными госсубсидии на 205 млрд долларов, которые европравительства предоставили своему авиапроизводителю.

Для Boeing успех в давлении на конкурента сейчас особенно важен — авиакорпорация несет громадные убытки после катастрофы 737 MAX — только за 2019 год она получила убыток рекордный убыток в размере 636 млн долларов.

Но после того, как Airbus согласился на удорожание кредитов все претензии должны быть сняты, считают в ЕС.

«Это означает, что ЕС и соответствующие государства-члены — Франция, Испания и Германия, также известные как "государства-члены Airbus", — полностью соблюдают решения ВТО по делу Airbus. Это лишает США каких-либо оснований для сохранения своих контрмер в отношении экспорта из ЕС и дает веские основания для быстрого урегулирования затянувшегося спора» — цитирует ТАСС распространенное 24 июля в Брюсселе заявление Еврокомиссии.

Если же США не остановят развязанную ими торговую войну и не откажутся от тарифов, которые в ЕС называют разрушительными, неоправданно обременяющими европейскую промышленность и сельскохозяйственный сектор, то в Евросоюзе предпримут ответные санкции — перечень продуктов, которые могут под них попасть, практически готов.

Между тем Соединенные Штаты продолжают продавливать выгодный для себя проект торгового соглашения с Евросоюзом, и ни в какую не идут на уступки ЕС, более того, как сообщил Bloomberg, угрожают новыми пошлинами и повышением действующих импортных тарифов на продукцию европроизводителей более, чем на 3 млрд долларов в общей сумме.