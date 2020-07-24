Вход/Регистрация Подписка

Airbus пытается спасти ЕС от американских торговых санкций

Москва, 24.07.2020
#Торговая война США
#Авиация
#Экономика
#Мир
  • Airbus пытается спасти ЕС от американских торговых санкций

Европейцам все же пришлось уступить США в вопросе господдержки Airbus

Batard Patrick/ABACA

Крупнейший европейский авиастроительный концерн Airbus сообщил о готовности платить более высокие ставки по госкредитам, привлекаемым от Франции и Испании на разработку лайнера A350, ради того, чтобы снять претензии США.

Соединенные Штаты с 2018 года ведут борьбу против государственного субсидирования европейского авиаконцерна и сумели добиться в ВТО права на введение торговых пошлин против Евросоюза на 7,5 миллиардов долларов, доказав, что господдержка Airbus странами ЕС ущемляла интересы его главного соперника на авиарынке американского Boeing.  Члены Всемирной торговой организации действительно признали незаконными госсубсидии на 205 млрд долларов, которые европравительства предоставили своему авиапроизводителю.

Для Boeing успех в давлении на конкурента сейчас особенно важен авиакорпорация несет громадные убытки после катастрофы 737 MAX только за 2019 год она получила убыток рекордный убыток в размере 636 млн долларов.

Но после того, как Airbus согласился на удорожание кредитов все претензии должны быть сняты, считают в ЕС.

«Это означает, что ЕС и соответствующие государства-члены Франция, Испания и Германия, также известные как "государства-члены Airbus", полностью соблюдают решения ВТО по делу Airbus. Это лишает США каких-либо оснований для сохранения своих контрмер в отношении экспорта из ЕС и дает веские основания для быстрого урегулирования затянувшегося спора» — цитирует ТАСС распространенное 24 июля в Брюсселе заявление Еврокомиссии.

Если же США не остановят развязанную ими торговую войну и не откажутся от тарифов, которые в ЕС называют разрушительными, неоправданно обременяющими европейскую промышленность и сельскохозяйственный сектор, то в Евросоюзе предпримут ответные санкции перечень продуктов, которые могут под них попасть, практически готов.

Между тем Соединенные Штаты продолжают продавливать выгодный для себя проект торгового соглашения с Евросоюзом, и ни в какую не идут на уступки ЕС, более того, как сообщил Bloomberg, угрожают новыми пошлинами и повышением действующих импортных тарифов на продукцию  европроизводителей более, чем на 3 млрд долларов в общей сумме.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Бизнес уходит в смартфон

В будущем выживут только те компании, которые вкладываются в цифровизацию, этот процесс уже не остановить. Более того, все уходит не просто в цифру, а на экран планшета или мобильного телефона

ММК сохраняет запас прочности на фоне кризиса

Низкая долговая нагрузка позволит ПАО ММК справиться с падением спроса из-за пандемии COVID-19, считают аналитики. В компании предпочитают действовать исходя из стресс-сценария, но подчеркивают, что ММК не отходит от своей дивидендной политики и исполняет все обязательства по контрактам
Новости партнеров

Tоп

  1. Чик-чик и в «дамках», или инструкция выживания
    Главная российская премьера лета — сериал «Чики» от продюсера Рубена Дишдишяна — в начале июня стартовала на сервисе more.tv. Перед нами — колоритная панорама русского юга и безжалостная феминистская сага, в которой в нашем распоряжении абсурд, дикость и духовность
  2. Парадокс Tesla: что стоит за огромной стоимостью компании?
    Производитель электрокаров Tesla занимает менее 1% мирового автомобильного рынка, однако его стоимость уже в три раза превосходит капитализацию всех автопроизводителей США.
  3. Подкаст 29-й недели. Вместо хрущевок: что будет с нашими городами?
    Есть возможность жить в комфортных городских условиях? Подкаст о градостроительстве и рынке недвижимости
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама