Акции дня: «Интер РАО» растет на отчетности

Торги на российском рынке акций в пятницу завершились с противоречивой динамикой. Компания <Интер РАО> сократила выработку электроэнергии, но увеличила прибыль по итогам первого полугодия, что подогрело интерес к ее акциям. За дневную сессии бумаги выросли на +4,61% до 6,015 рублей за акцию.

По данным отчетности компании, чистая прибыль <Интер РАО> по РСБУ в I полугодии составила 6,9 млрд руб против 5,5 млрд руб годом ранее. При этом выработка электроэнергии сократилась на 24,2%, до 50 млрд квт.ч, а экспорт электроэнергии упал на 44,7%, до 5,2 млрд квт.ч. В следующую пятницу, 31 июля компания проведет совет директоров, на котором обсудят новую стратегию развития компании. Эксперты считают это главным фактором роста акций. Размер дивидендов за 2020 год составит 19 млрд рублей, доходность 3,6%, предполагают аналитики <Промсвязьбанка>.

Индекс Мосбиржи за сессию вырос на +0,40% до 2863,12 пунктов. Индекс РТС упал на -0,45% до 1255,62 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 19:08 мск составила 42,86 доллара за баррель (-1,04%). Российская валюта немного слабела - 71,82 рубля за доллар.