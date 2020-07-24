Дегтярев провел кадровые перестановки в правительстве Хабаровского края

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев провел в правительстве региона кадровые перестановки, передает ТАСС. На должность заместителя главы правительства края был назначен глава аппарата комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Александр Никитин. Первый заместитель губернатора области Владимир Хлапов написал заявление об уходе с должности, заявление было подписано Дегтяревым, рассказал чиновник во время прямого эфира в Instagram.

«Это логично, с руководителем всегда приходит свой руководитель аппарата», - сказал Дегтярев.

Помимо этого, врио губернатора Хабаровского края сообщил, что пост покидает первый заместитель председателя правительства по экономическим вопросам Юрий Золочевский.

«Жду по почте из Москвы - заявление от Юрия Борисовича Золочевского. Его мы тоже удовлетворим», - сказал Дегтярев.

Покидает свой пост и советник губернатора Захар Синяговский, который переходит на партийную работу в регионе. Он является руководителем ЛДПР в крае. Заявление об увольнении с должности уже подписано, добавил Дегтярев.

Напомним, 20 июля президент Владимир Путин подписал указ, которым уволил губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, как утратившего доверие, этим же указом временно исполняющим обязанности главы края был назначен 39-летний Михаил Дегтярев. На следующий день чиновник прибыл в регион для «обеспечения функционирование институтов власти и социально-экономическое развитие региона». Его приезд в регион был встречен акциями протеста местных жителей, которые потребовали от Дегтярева покинуть край.