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Диетолог рассказала, как человек может определить у себя ожирение

Москва, 24.07.2020

Как рассказала член российского национального общества диетологов Людмила Денисенко, любой человек может самостоятельно определить есть у него ожирение или нет, пишет газета «Известия». Для этого необходимо измерить у себя объем живота – для мужчин обхват не должен превышать 94 см, у женщин — 80 см. Все, что выходит за эти рамки можно отнести к ожирению.

Также можно захватить складку кожи прямо под лопаткой и, если она выступает из обхвата двумя пальцами, то это также свидетельствует об ожирении, рассказала Людмила Денисенко.

Для получения более надежного результат, лучше пройти процедуру биоимпедансометрия — измерение состава тела на специальном приборе, отметила диетолог. Метод, по ее словам, позволит выявить истинное положение дел, а именно, сколько в строении тела жира, мышечной массы, жидкости итд.  При превышении нормального веса на 3-5 кг не стоит бить тревогу, это является всего лишь эстетической проблемой, с которой можно справится самостоятельно ограничениями в питании и адекватной физической нагрузкой. В остальных случаях необходимо обратиться за помощью к медикам, которые помогут выявить причину лишнего веса, а также откорректирует дефициты, питание и нагрузку.

Она отметила, что самостоятельно выявить проблему не удастся, поскольку у человека может быть дефициты витаминов Д, А, группы В, С, омега-3, гормонов и ферментов.

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