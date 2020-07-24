«Электрокарам нужны налоговые льготы»

Предоставлено пресс-службой Марка Jaguar остаётся лидером среди электромобилей в России: электрический кроссовер I-Pace занимает первое место в списке продаж, с чем вы связываете такое положение?

Сергей Королёв: Jaguar I-Pace был тепло встречен как российскими клиентами, так и во всем мире. I-Pace стал первым премиальным электрическим серийным кроссовером в России, который официально реализуется через дилерскую сеть, таким образом, бренд Jaguar открыл сегмент электромобилей на рынке. В 2019 году в России было продано 128 Jaguar I-Pace, что обеспечило ему лидерство на рынке в своем сегменте. За текущий год, несмотря на продолжающийся режим социальной изоляции, нам удалось реализовать 21 автомобиль.

«Э.»: Что мешает развитию электромобилей в России? Какие меры помогли бы развитию электрического транспорта?

С.К.: В первую очередь, это все еще недостаточно развитая инфраструктура. Хотя, мы наблюдаем постепенное развитие сети зарядных станций в стране, которые уже можно найти на АЗС, в торговых комплексах и бизнес-центрах. Также препятствием для потенциальных клиентов является отсутствие необходимого объема государственной поддержки, в частности, налоговых льгот. Несмотря на это, мы видим уже некоторые положительные изменения: так, 4 мая 2020 года были отменены пошлины на импорт электромобилей в страны Евразийского экономического союза, что позволило нам снизить цены на Jaguar I-Pace. В больших мегаполисах, как Москва и Санкт-Петербург, городская паркова для электромобилей стала бесплатной. Впрочем, наша практика за всё время эксплуатации автомобиля на рынке показала, что отсутствие развитой инфраструктуры для клиентов Jaguar Land Rover не является большим барьером для покупки электромобиля. Клиенты I-Pace чаще всего покупают также 7 кВт зарядное устройство и ставят его на подземном паркинке, либо в своем доме, либо на работе. Управляющие компании, где живут клиенты, без проблем согласовывают такую установку. А с частными домами этот вопрос вообще легко решается. Зарядка автомобиля проходит в ночное или рабочее время, пока люди спят или заняты другим делом. Более того, в ночное время можно воспользоваться сниженным тарифом оплаты за электроэнергию.

«Э.»: Какие технологии в электромобилях вам кажутся наиболее перспективными? Какие технологии сделают электромобили более доступными и функциональными?

С.К.: В настоящее время основные перспективы развития электромобилей связаны с хранением энергии, то есть – с аккумуляторами. Также ведется работа по совершенствованию электрических двигателей, но в связи с высоким КПД новые разработки не так ярко выражены, как работа с аккумуляторами. Во-первых, именно себестоимость производства аккумуляторной батареи во многом определяет стоимость самого электромобиля. Конечно же, по мере увеличения объемов продаж, себестоимость аккумуляторов будет снижаться. Но параллельно необходимо решать и другие вопросы. В частности, находить новые материалы для их производства. Сейчас для этого требуются такие редкоземельные металлы, как литий и кобальт, которые весьма дороги. Именно в поиске более дешевых материалов при условии сохранения функциональности и лежит основной потенциал снижения стоимости, а, следовательно, и развития. Во-вторых, предстоит работать и над физическими показателями самих аккумуляторных батарей, в первую очередь – над массой и размерами. К примеру, в Jaguar I-Pace на долю батареи приходится больше четверти массы – 610 кг, а объем аккумулятора превышает 400 литров. И это при том, что I-Pace тщательно продуман в плане динамики, управляемости и компоновки.

Не менее важен и вопрос утилизации аккумуляторов. Не секрет, что утилизация аккумуляторных батарей может нанести весьма серьезный ущерб экологии. Поэтому идет работа и над тем, чтобы максимально снизить этот ущерб, по мере развития электрификации автомобилей этот фактор будет становиться всё важнее. Важным в работе по совершенствованию технологий электромобилей является также скорость зарядки. Да, за последние годы в этой области достигнут качественный прогресс. Быстрая зарядка Jaguar I-Pace с 0 до 80% сейчас занимает чуть более часа. Но всё равно это несопоставимо со скоростью заправки автомобиля традиционным топливом, даже если вы решили попить кофе и перекусить на АЗС. И, наконец, нет предела совершенству и в плане температурного диапазона работы аккумуляторов. Да, современные системы управления терморежимами обеспечивают возможности эффективной работы батареи в любых климатических условиях. Однако для этого используется часть ценного заряда самого аккумулятора, что приводит к уменьшению пробега. Над решением этого вопроса также можно и нужно вести работу. Как, впрочем, продолжать совершенствовать и такие конструкции электромобилей, которые не в столь значительной степени зависят от характеристик батареи. Пока одни инженеры работают над «химией» аккумуляторных батарей, другие – над водородными топливными ячейками, гибридами и электромобилями с бортовыми генераторами.

«Э.»: Какие ближайшие планы Jaguar Land Rover по развитию продаж электромобилей в России?

Мы не комментируем планы будущих продаж, но можем сказать, что продолжаем развитие модельной линейки с альтернативными силовыми установками. С 2020 года каждый автомобиль Jaguar и Land Rover будет предлагаться в версии гибрида или с полностью электрическим двигателем. У нас большие надежды на уже представленный и успешно продающийся Jaguar I-PACE, а в сентябре 2019 года было анонсировано нового поколение полностью электрического Jaguar XJ, который, мы уверены, с момента выхода на рынок также вызовет большой интерес у клиентов. На российском рынка уже сейчас представлены гибридные версии Range Rover и Rаnge Rover Sport, а также Range Rover Evoque и Discovery Sport в версии мягкого гибрида.