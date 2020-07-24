ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 4,25%

На сегодняшнем заседании Совета директоров Банка России ключевая ставка, регулирующая стоимость кредитов в экономике и доходность вложений, была снижена на 0,25 п.п. — до 4,25% годовых — нового исторического минимума, сообщается на официальном сайте ЦБ РФ.

То, что Центробанк на заседании в пятницу снизит ключевую ставку, прогнозировало большинство экспертов. Об этом, в частности, говорили аналитики, опрошенные агентством Reuters, а также большинство экономистов, принявших участие в опросе Bloomberg.

Об этом писал и «Эксперт online». Так, Софья Донец и Андрей Мелащенко из ИК «Ренессанс Капитал» по России и СНГ подчёркивали, что на ближайшем заседании ЦБ будет принято решение о снижении ключевой ставки. Однако, по их мнению, на этом череда резких снижений может закончиться.

«Мы полагаем, что каково бы ни было июльское снижение, оно может стать финальным в текущем цикле смягчения, если не реализуется риск второй волны эпидемии и восстановление экономики продолжится без новых шоков», – резюмировали Донец и Мелащенко, отмечая, что пространство для смягчения политики сокращается.

В свою очередь, руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган считает, что говорить о завершении цикла смягчения денежно-кредитной политики пока преждевременно. Как пояснил он, регулятор таргетирует инфляцию вблизи 4% и текущими действиями формирует инфляционные ожидания не только на этот, но и на следующий год.

Коган при этом напомнил, что по данным опросов профессиональных экономистов в отдельном отчёте ЦБ, инфляция и в этом, и в следующем году ожидается вблизи этого уровня. Однако в случае ослабления темпов текущего восстановления, что возможно по мере исчерпания эффекта отложенного спроса, ухудшения ситуации в мировой экономике или прихода «второй волны» COVID—19, что нельзя исключать, могут вновь усилиться дезинфляционные тенденции.

«Это может привести как к понижению инфляции, так и к инфляционным ожиданиям, что может создать предпосылки для дополнительных понижения(й) ключевой ставки на 25 б. п. осенью — зимой. С учётом временного лага в три—шесть месяцев дополнительное смягчение политики позволит банкам уменьшить давление увеличения резервов под потери по ссудам на прибыль и продолжить кредитование», – резюмировал Коган.

В целом же, действия Центробанка укладываются в общую картину мира. Регуляторы в самых разных странах активно снижают ставки, чтобы помочь экономике.

В развитых государствах ставки и вовсе зачастую находятся на отрицательной территории, правда, действенность такого подхода пока не доказана. Снижение ставок изначально в теории подразумевает, что потребители будут больше тратить, так как возможностей для накопления становится меньше.

Напомним, это уже третье подряд снижение ключевой ставки с начала кризиса, вызванного пандемией коронавируса COVID-19 и падением цен на «чёрное золото». 19 июня Банк России впервые с 2015 года снизил ключевую ставку сразу на 100 базисных пунктов (б.п.) – до 4,5% годовых.

Тогда же Евгения Обухова, редактор отдела экономики журнала «Эксперт», на вопрос «Эксперт online» о значении снижения ставки и о том, не наблюдаем ли мы, буквально, поступь истории с шагом 100 б.п., ответила: «Это действительно поступь истории в каком-то смысле – так резко ставку ЦБ еще не снижал. Также ожидается, что к осени реальная ставка – то есть ключевая за вычетом инфляции – снизится до минимальных значений с 2012 года, примерно до 1-1,5%, и это будет очень хорошо для предприятий».

В России действия ЦБ уже оказали влияние на экономику. Ставки по кредитам начали существенно снижаться, правда, ставки по вкладам по традиции падают быстрее.

Вероятно, из-за этого люди начали забирать свои деньги из банков. По итогам июня депозиты физлиц в банковской системе снова сократились, об этом говорится в докладе Банка России о развитии банковского сектора.