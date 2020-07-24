Курс доллара: рубль отреагировал на решение ЦБ по ставке

Российский рубль в ходе торгов на Мосбирже отреагировал на решение ЦБ снизить ключевую ставку до 4,25% годовых.

По данным на 15:00 мск курс доллара составил 71,95 руб., прибавив 0,70%. При этом ещё за час до начала Совета директоров российского регулятора американская валюта торговалась по 71,36 руб.

Курс евро к 15:00 мск также вырос, курс единой валюты ЕС составил к этом времени 83,45 руб. (+0,70).

Таким образом, реакция рубля на решение регулятора стала ожидаемо негативной, так как чем ниже ставка, тем ниже курс навалюты. Об этом, в частности, заявил Дмитрий Полин из ProFinance. Он считает, что в дальнейшем потери рубля могу возрасти ещё сильнее. Этому будет способствовать усиление конфронтации между Вашингтоном и Пекином.

«В целом же сегодняшнее решение Центробанка России соответствует тому, чего ждал рынок, хотя некоторые прогнозировали более агрессивное снижение ставки – на 50 пунктов, – подчеркнул он – Важно отметить, что Банк России признаёт зависимость деловой активности и динамики инфляции в нашей стране от внешних факторов».

При этом Полин предположил, что если в мире реально начнётся вторая волна пандемии COVID-19, то мартовская ситуация вполне может повториться.

«Тогда поддержки властей России будет недостаточно. Это вернет и рубль, и отечественную экономику к уровням начала весны», – резюмировал он.

Напомним, 24 июля на заседании Совета директоров Банка России ключевая ставка, регулирующая стоимость кредитов в экономике и доходность вложений, была снижена на 0,25 п.п. — до 4,25% годовых — нового исторического минимума.

То, что это произойдёт прогнозировало большинство экспертов. Правда, некоторые из них ожидали, что ставка будет снижена на 0,5 п.п. Другие – что на 0,25 п.п. При этом как рассказали в материале «Эксперт online» Софья Донец и Андрей Мелащенко из ИК «Ренессанс Капитал», на этом череда резких снижений может закончиться.

«Мы полагаем, что каково бы ни было июльское снижение, оно может стать финальным в текущем цикле смягчения, если не реализуется риск второй волны эпидемии и восстановление экономики продолжится без новых шоков», – резюмировали эксперты, отметив, что пространство для смягчения политики сокращается.