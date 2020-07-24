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Курс доллара: мощный фактор ударит по рублю

Москва, 24.07.2020
  • Курс доллара: мощный фактор ударит по рублю

Алексей Павлишак/ТАСС

В четверг рубль продолжил снижаться к основным резервным мировым валютам, реагируя на негативные сигналы с внешних рынков.

По данным на 19:00 мск курс доллара расчётами «завтра» на торгах Мосбиржи составил 71,19 руб., что на 13,25 коп. выше уровня закрытия торгов среды. В паре с евро к этому времени рубль потерял за сутки 55 коп., а курс единой валюты ЕС составил 82,74.

По мнению экспертов, нацвалюта накануне дешевела к доллару и евро на фоне негативных сигналов с внешних рынков, а также следуя за динамикой валют ЕМ. Не поддержали рубль и нефтяные котировки. Так, «чёрное золото» марки Brent вечером торговалось по 44,22 долл., снизившись на 0,16%. Между тем, фьючерсы на нефть WTI подорожали на 0,33% до 42,04 долл. за бочку. Впрочем, для нацвалюты динамика цен этого сорта не оказывает ключевого влияния.

Зато против курса рубля в четверг сыграли внутренние факторы. Речь, в частности, идёт об уменьшении объёма покупки валюты Центробанком в рамках бюджетного правила.

Прогноз экспертов

По мнению Юрия Кравченко из «Велес Капитал» основным триггером, потянувшим вчера рубль вниз, стал очередной уход глобальных инвесторов от риска.

«Игроки продолжают скидывать рисковые активы и всё более активно переходить в защитные, остро реагируя на эпидемиологическую обстановку, которая остается в мире и угрожает новыми мерами карантина. Появившиеся вчера вечером слабые данные по рынку труда в США стали этому подтверждением. Также на все валюты ЕМ, в том числе на рубль, оказывает крайне отрицательное влияние обостряющийся конфликт между Вашингтоном и Пекином. В этой связи, мы полагаем, что всю следующую неделю нацвалюта будет снижаться к доллару, опустившись в коридор 72,50-74,00 руб.», – считает Кравченко.

Григорий Жирнов из банка Нордеа также полагет, что рубль ждут сложные времена. По его мнению, несмотря на факторы поддержки в виде приближения пика налогового периода и подготовки к выплатам дивидендов, пространство для его укрепления крайне ограничено.

«Мы видим, что на горизонте августа риски по курсу российской валюты смещены в сторону ослабления. Можно предположить, что до конца июля в паре с долларом рубль точно уйдёт за отметку в 72,00, а с евро – пробьёт 83,00».

В свою очередь аналитики Райффайзенбанка называют риском для рубля снижение запаса валютной ликвидности в российском банковском секторе.

«Падающий запас ликвидности станет мощным фактором для дальнейшего понижения курса, который на следующей неделе будет находиться в широком пределе 72,50-73,50 за доллар», – подчеркнул эксперт.

Дмитрий Бабин из «БКС Брокер» заявил, что рубль сегодня продолжит демонстрировать слабость в валютных парах, чему станут способствовать опасения реализации каких-либо рисков в предстоящий уикенд, когда биржи будут закрыты. Также он отметил, что вероятное снижение ключевой ставки ЦБ, а также её рекордно низкий уровень, создадут условия для обвала нацвалюты в долгосрочной перспективе.

Михаил Шульгин из «Открытие Брокер» уверен, что оживление импортёров РФ и конвертация инвесторами дивидендов отечественных эмитентов на фоне ухудшения текущего счёта продолжит давить на рубль.

«Но спрос экспортёров на рублевую ликвидность перед выплатой налогов, которая состоится в понедельник, спасёт рубль от более крутого пике», – резюмировал он.

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