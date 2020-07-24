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Американские истребители перехватили иранский пассажирский авиалайнер

Москва, 24.07.2020
#Мир
  • Американские истребители перехватили иранский пассажирский авиалайнер

Zuma\TASS

Пассажирский авиалайнер авиакомпании Mahan Air, отправлявшийся из Тегерана в Бейрут, с большим трудом долетел до места назначения. Неприятности возникли после встречи в небе над Сирией с американскими истребителями, которые, как утверждают иранские СМИ, совершали опасные маневры и угрожали безопасности полета.

Иранская пресса также сообщает, что многие пассажиры получили повреждения, а трех человек пришлось отвезти в одну из бейрутских больниц с серьезными травмами. Для того, чтобы избежать столкновения с двумя американскими истребителями F15, иранскому летчику пришлось срочно снижаться.

Иранское новостное агентство IRIB разместило на своем сайте видеоролик, на котором из иллюминатора виден американский боевой самолет. Ролик сопровождался испуганными криками пассажиров. Видно, как один пожилой пассажир потерял сознание и упал на пол, а второй с залитым кровью лицом рассказал, что ударился о потолок салона во время экстренного снижения.

Первоначально IRIB сообщило, что к иранскому лайнеру приблизился израильский истребитель, но позднее уточнило информацию, ссылаясь на иранского пилота, утверждавшего, что истребителей было два, и это были самолеты ВВС США F15. Летчик, по его словам, связался с ними по рации и попросил сохранять безопасную дистанцию.

У Вашингтона, естественно, совсем другая версия инцидента. Представитель Центрального командования США сообщил, что один истребитель F15 во время обычного патрулирования совершил визуальную проверку иранского лайнера в полном соответствии с «международными стандартами», чтобы убедиться, что он не представляет опасности для личного состава войск международной коалиции, находящегося на военной базе в Эт-Танфе. Пентагон утверждает, что истребитель находился от иранского лайнера на безопасном расстоянии приблизительно в 1000 метров. Убедившись, что это пассажирский самолет авиакомпании Mahan Air, F15 удалился.

Израиль и США давно обвиняют авиакомпанию Mahan Air в том, что она доставляет оружие для связанных с Ираном боевиков в Сирии и других ближневосточных странах. В 2011 году эта авиакомпания попала в «черный список» Госдепа США и оказалась под санкциями за то, что оказывала финансовую и иную поддержку Корпусу стражей Исламской революции.

В Белом доме сейчас, похоже, верх взяли «ястребы». Для того, чтобы отвлечь внимание американцев от тяжелого экономического положения и сложной ситуации с коронавирусом, а также поднять шансы Дональда Трампа на ноябрьских выборах, они сначала уговорили его резко обострить отношения с Китаем, а сейчас не менее резко обострили отношения и с Тегераном.

В последние месяцы внимание мировой общественности сместилось от американо-иранских отношений, которые были главной темой с 2018 года когда Вашингтон вышел из сделки по ядерной программе Ирана, к пандемии коронавирусной инфекции и обострению отношений между США и КНР.

Официальный представитель МИД Ирана Аббас Муссави сообщил, что будут предприняты все необходимые юридические и политические меры. Внешнеполитическое ведомство ИРИ направило ноту протеста посольству Швейцарии в Тегеране, которое представляет интересы США. Такую же ноту передал генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу иранский представитель при этой организации Маджид Раванчи.

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