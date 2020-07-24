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Обновлена мировая статистика по заболевшим коронавирусом на 24 июля

Москва, 24.07.2020
  • Обновлена мировая статистика по заболевшим коронавирусом на 24 июля

ТАСС

По данным проекта Университета Джонса Хопкинса, к утру 24 июля число заболевших в мире коронавирусной инфекцией превысило 15,4 миллиона человек в 188 странах мира. По информации проекта, в мире за все время распространения инфекции заразились 15 446 800 человек, суточный прирост составил более 219 тысяч. Число летальных исходов за все время составило 632 178 инфицированных, более 8,7 миллиона человек выздоровели.

На первом месте антирейтинга стран наиболее пострадавших от эпидемии продолжаются оставаться США – более четырех миллионов зараженных. На втором месте находится Бразилия, где число инфицированных приближается к трем миллионам (2,29 миллиона человек). На третьем месте Индия (1,24 миллиона человек). Россия, по-прежнему, на четвертой позиции в стране 795 тысяч случаев коронавирусной инфекции. На пятой строчке ЮАР (408,1 тысячи). В десятке рейтинга также расположились Перу, Мексика, Чили, Великобритания и Иран. Наибольшее число летальных исходов также отмечено в США - 144 242 человека. Самая высокая смертность, более 10%, зафиксирована в европейских странах, наиболее пострадавших от пандемии.

В России несколько дней подряд отмечено устойчивое снижение числа заболевших, за последние сутки выявлено 5848 случаев инфекции, нарастающим итогом в стране зафиксировано 795 038 случаев заражения коронавирусом. Поправились 580 тысяч пациентов, число летальных итогов составляет 12 892 человека. С начала эпидемии в стране было сделано более 26,2 миллиона тестов на коронавирус.

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