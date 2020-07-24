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Отдых на черноморском побережье с радио JAZZ 89.1 FM! Розыгрыш поездки в Крым

Москва, 24.07.2020
Лето – слово, от которого хочется улыбаться и ехать на море. Жаркое путешествие, яркие коктейли, вкусная еда, отдых на пляже… Радио JAZZ 89.1 FM знает, как лучше всего провести это время! Радиослушатели единственной джазовой станции страны получили шанс выиграть путешествие на двоих на недельный отдых в черноморском отеле Camelot.
  • Отдых на черноморском побережье с радио JAZZ 89.1 FM! Розыгрыш поездки в Крым

предоставлено пресс-службой

С 20 по 31 июля в утреннем эфире Радио JAZZ 89.1 FM будут звучать тематические вопросы розыгрыша путешествия в Крым, ответы на которые нужно будет отправить в специальную форму обратной связи «значок конверта» на сайте http://radiojazzfm.ru/

Первые 10 правильных ответов ежедневно будут автоматически переходить в списки возможных финалистов розыгрыша и смогут принять участие в финале 31 июля.

Camelot - один из лучших отелей Крыма, оформленный как средневековый замок, возвышается, делая панорамные виды незабываемыми.

camelot.jpg предоставлено пресс-службой
предоставлено пресс-службой

Море и солнце ждут победителя! Условия конкурса и порядок получения приза на сайте http://radiojazzfm.ru/

Радио JAZZ 89.1 FM  входит в состав «Мультимедиа Холдинг» вместе с такими радиостанциями как НАШЕ Радио, ROCK FM, Радио ULTRA, телеканалом НАШЕ  ТВ, информационным агентством «Национальная Служба Новостей», студией звукозаписи VINTAGE RECORDS  STUDIO, агентством «УЛЬТРА ПРОДАКШН» и входящим в его состав заводом по изготовлению виниловых пластинок «Винил Рекордс».

Пресс-служба «Радио JAZZ 89.1 FM»,  ЗАО «Мультимедиа Холдинг»

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