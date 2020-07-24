Отдых на черноморском побережье с радио JAZZ 89.1 FM! Розыгрыш поездки в Крым

С 20 по 31 июля в утреннем эфире Радио JAZZ 89.1 FM будут звучать тематические вопросы розыгрыша путешествия в Крым, ответы на которые нужно будет отправить в специальную форму обратной связи «значок конверта» на сайте http://radiojazzfm.ru/

Первые 10 правильных ответов ежедневно будут автоматически переходить в списки возможных финалистов розыгрыша и смогут принять участие в финале 31 июля.

Camelot - один из лучших отелей Крыма, оформленный как средневековый замок, возвышается, делая панорамные виды незабываемыми.

предоставлено пресс-службой

Море и солнце ждут победителя! Условия конкурса и порядок получения приза на сайте http://radiojazzfm.ru/

Радио JAZZ 89.1 FM входит в состав «Мультимедиа Холдинг» вместе с такими радиостанциями как НАШЕ Радио, ROCK FM, Радио ULTRA, телеканалом НАШЕ ТВ, информационным агентством «Национальная Служба Новостей», студией звукозаписи VINTAGE RECORDS STUDIO, агентством «УЛЬТРА ПРОДАКШН» и входящим в его состав заводом по изготовлению виниловых пластинок «Винил Рекордс».

Пресс-служба «Радио JAZZ 89.1 FM», ЗАО «Мультимедиа Холдинг»