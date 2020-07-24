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Панфилова объявила о трехдневном голосовании в сентябре

Москва, 24.07.2020

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что в сентябре выборы пройдут в течение трех дней, включая два дня досрочного голосования, передает «Интерфакс». Глава ЦИК России предлагает перенять опыт голосования по поправкам к Конституции.

«Это не наша прихоть, это требование времени», - сообщила чиновница на заседании ЦИК. Она напомнила, что «президент обозначил в качестве приоритета здоровье и безопасность наших граждан при проведении любых мероприятий».

Панфилова предлагает расширить сроки голосования на 11, 12 и 13 сентября, исходя из полученного опыта при референдуме в июне по поправкам.

«Принимаем решение тоже организовать эту практику досрочного голосования, не выходя за рамки ныне действующего избирательного законодательства», - отметила Памфилова.

Она уточнила, что предлагается проводить голосование в течение двух дней, предшествующих дню голосования, с 8 до 20 часов по местному времени.

Памфилова пообещала, что на последующих после законодательной доработке выборах, тех проблем, с которыми мы сейчас столкнулись, не будет. По ее словам, Центризбирком «идет на подобную форму голосования осознанно, зная, что достаточно много проблем».

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