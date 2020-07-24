Прогноз погоды: Россию ждёт сложный август

Июль 2020 подходит к своему завершению. Ещё какая-то неделя и мы плавно перейдём в заключительный месяц этого лета, которое уже выдалось очень непростым. Русскую равнину накрывали волны жары и холода, период аномального зноя сменялся затяжными ливнями. Пока на Дальнем Востоке местные жители изнывали от 40-градусной жары, отдыхающие на черноморских курортах в ужасе наблюдали за таким страшным природным явлением как смерч.

Август 2020 продолжит тенденцию этого лета. Ещё Анна Ахматова писала про август: «Он и праведный, и лукавый, и всех месяцев он страшней…». Если судить по предварительным данным метеорологов, то известная поэтесса была права. Ожидается, что последний месяц сезона с точки зрения климатической обстановки будет очень сложным, нестабильным, а местами даже опасным.

Прогноз погоды на август 2020 в Хабаровском крае

Так, сложный август обещают синоптики российскому Дальнему Востоку. Например, по-настоящему жарко будет в Хабаровском крае. Здесь, по прогнозу синоптиков, с 1 по 15 число днём воздух станет прогреваться до плюс 30-33. И даже с наступлением темноты облегчения ждать не стоит – метеорологи обещают в ночные часы плюс 20-25.

Не помогут спастись от удушающего зноя и осадки, вероятность выпадения которых в первой половине августа очень высока. Как поясняют специалисты, выпадающая влага станет быстро испаряться, что создаст эффект русской бани – дышать при относительной влажности воздуха в 93-95% будет сложно.

Во второй половине месяца жара всё-таки начнёт отступать – столбики термометров днём будут опускаться до плюс 22-24, ночью – до плюс 16-18. При этом усилится ветер. Его порывы могут достигать 15-16 метров в секунду. Возможны осадки, местами сильные, а также грозы и молнии.

Погода в августе 2020 в Приморье

Сложная погода будет в августе 2020 и в соседнем Приморье. В этом регионе метеослужбы в некоторые дни станут фиксировать рекордные плюс 35-36. Осадков же будет крайне мало. Так что настоящее пустынное пекло краю гарантировано, по крайней мере, до начала второй декады.

Климатическая обстановка в Приморском крае начнёт разворачиваться в сторону осени после 10-12 августа – температура понизится до 24-26 градусов тепла. Также прогнозируются ливни, которые придут вместе с субтропическим циклоном. Хотя, возможно все они выльются где-то в прибрежной зоне. Конец месяца будет уже почти сентябрьским с температурой плюс 19-21 и шквалистым ветром.

Прогноз погоды на август 2020 в Сибири

Что-такое сложное лето в полным смысле этого слова познают жители Сибири. Синоптики обещают им температуру воздуха примерно на 10-12 градусов выше климатической нормы. В частности, в Новосибирской области, Алтайском крае и Республике Алтай столбики термометров будут зашкаливать за 30-градусную отметку.

А вот дожди, ливни и грозы пока не прогнозируются. Почти весь месяц здесь будет штиль и суш – пустыня, да и только. Такая непростая климатическая обстановка может стать причиной лесных пожаров. Кроме того, из-за засухи и суховеев прогнозируется дальнейшее увеличение площадей гибели сельскохозяйственных и кормовых культур. Так что август 2020 даст жару сибирякам в прямом смысле этого слова.

Погода в августе 2020 в СПб и Ленинградской области

Погода в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в начале августа 2020 будет не такой сложной, как в целом ряде других российских регионов. В первую декаду последнего месяца этого лета градусники будут показывать плюс 20-23 днём и плюс 15-16 – ночью. После 12-13 августа в СПб может стать неожиданно жарко – согласно долгосрочному прогнозу метеорологов, столбики термометров под влиянием южного тёплого фронта подскочат почти до плюс 30.

Но в Северной Столице обычно так: если заметно прогрелся воздух – жди грозы, молнии и дождей. Поэтому будьте аккуратны, если собираетесь ехать в августе в город на Неве: жара и высокая влажность – сочетание дикое в этой местности и переносится с непривычки очень тяжело. Это местные, как любят шутить петербуржцы, «расправляют жабры», а гости региона легко могут схватить тепловой удар.

Впрочем, после нескольких дней тропической жары погода успокоится, а сложный август 2020 вспомнит, что СПб – всё-таки не юг. Примерно с 17-18 августа – в Петербурге и Ленинградской области похолодает до плюс 18-20. В последняя декада этого лета градусники и вовсе больше 16-17 уже не покажут, зато зарядят привычные питерцам дожди.

Погода в августе 2020 в Москве. Прогноз синоптиков

В Москве август 2020 начнётся с умеренных плюс 22-23 и сильного ливня, который обрушится на столицу в первый понедельник последнего месяца этого календарного лета. Но уже к среде, 5 августа распогодится и до конца первой декады будет солнечно и тепло – плюс 25-26, что не может не радовать.

Правда, в дальнейшем возможны пасмурные дни, их ожидается минимум три-четыре, когда в регионе будут идти довольно приличные дожди. Но при этом до середины месяца столбики термометров в светлое время суток ниже плюс 23-24 опускаться не будут, что будет соответствовать климатической норме.

Примерно в 20-х числах августа температурный фон начнёт резко понижаться и солнечные плюс 23-24 сменятся промозглыми и прохладными плюс 17-18. Кроме того, по прогнозу синоптиков, прольются ливни, которые местами станут сопровождаться северным ветром с порывами до 15-18 метров в секунду. Таким образом, погода в конце месяца будет буквально кричать, что осень уже стоит у порога.

Правда, и лето так просто сдаваться не собирается – самые последние дни августа 2020 вновь станут ясными и тёплыми – плюс 22-23. С таким температурным режимом Москва и Подмосковье плавно перейдут в сентябрь, который также обещает немало интересного. Впрочем, это уже совсем другая история.