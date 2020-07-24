Российский рынок идет вверх

После периода пессимизма рынки начали осторожно «зеленеть» на несколько подросшей нефти. На это наложились также ожидания скорого появления вакцины против COVID-19 и оптимизм по поводу нового пакета мер поддержки американской экономики. Хороший внешний фон позволил индексу Мосбиржи вырасти за неделю на 2,46%. К полудню прошлой пятницы он находился на уровне 2844,4 пункта. Индекс РТС на тот же момент добрался до 1253,80 пункта, что соответствует росту на 3%.

Среди «зеленых» эмитентов стоит отметить компанию «Интер РАО», бумаги которой подорожали на 15,13%, до 5,75 рубля за акцию.

Хорошо на неделе показали себя акции ритейлеров «Магнит» и X5. Постепенное восстановление покупательского спроса благотворно влияет на котировки. Так, «Магнит» подорожал на 9,68%, до 4720 рублей за акцию. X5 Retail Group выросла на 9,41%, и одна GDR стала стоить 2780 рублей. Кроме того, поддержку котировкам оказывает вышедший ранее отчет компании за первое полугодие. Из него следует, что выручка компании поднялась на 14,5% относительно прошлого года, с 839,7 млрд до 961,4 млрд рублей.

В аутсайдерах оказались «Фосагро» и нефтяники, пусть снижение котировок и было незначительным. «Фосагро» за неделю подешевела на 0,5%, до 2599 рублей за акцию, и это несмотря на положительные операционные результаты за второй квартал и шесть месяцев текущего года (продажи удобрений за шесть месяцев 2020-го выросли более чем на 10% к аналогичному периоду прошлого года и достигли 5,2 млн тонн).

В свою очередь префы «Сургутнефтегаза» подешевели на 0,46%, до 35,9 рубля за штуку, а «Транснефть» и «Роснефть» подешевели на 0,34 и 0,3%, до 13,75 рубля и 360 рублей за акцию соответственно. И это при дорожающей нефти.

Нефть на минувшей неделе поднялась на 1,13%, достигнув к полудню прошлой пятницы цены 43,61 доллара за эталонный баррель Brent. Ее поддерживают просадка американской валюты и погода. В Атлантическом океане сформировался тропический шторм Гонсало, который движется в сторону США, и инвесторы закладывают риски в цену.

Тем временем отечественная валюта отыграла у доллара 0,67%, но отступила против евро на 0,84% за неделю. К полудню минувшей пятницы за доллар и евро давали 71,4 рубля и 82,82 рубля соответственно.

В США единой динамики индексы не показывают. В частности, индекс S&P 500 закрылся на 0,36% выше, чем неделей ранее, на отметке 3235,66 пункта. А вот Dow Jones снизился на 0,5%, до 26 652,33 пункта. Просел и Nasdaq: снижение составило 0,34%, торги закрылись на отметке 10 461,42 пункта. Из позитивных новостей — планируемое заседание ФРС, на котором будут рассмотрены параметры дополнительной поддержки американской экономики. Однако на прошлой неделе у фондового рынка США оказалось достаточно поводов и для пессимизма. Американо-китайские отношения, похоже, только обостряются. В ответ на закрытие китайского консульства в Хьюстоне (штат Техас) будет закрыто генеральное консульство США в городе Чэнду провинции Сычуань. Окончательным разрывом всех дипотношений это не является, однако обстановка стала заметно более напряженной.

Тем временем в США снова резко выросла безработица. На неделе с 12 по18 июля заявки на пособие по безработице подали 1,416 млн человек. Последний подобный всплеск был в конце марта.

Среди американских эмитентов стоит отметить Twitter — рост на 8,9% за неделю, до 8,25 доллара за акцию. В минувший четверг Twitter сообщил о рекордном приросте числа пользователей. Среднее число ежедневных активных пользователей сервиса выросло на 34%, в годовом исчислении до 186 млн, в то время как аналитики оценивали, что приток будет на 10 млн человек меньше. Это нивелировало падение выручки во втором квартале на 19% относительно аналогичного периода прошлого года.

На 7,89%, до 38,7 доллара за акцию подорожал Pfizer. Фармгигант в сотрудничестве с BioNtech активно тестирует свою вакцину против коронавируса. Котировки дополнительно подстегивает заключение договора с правительством США на 2 млрд долларов.

В аутсайдеры попал Intel, который разочаровал акционеров своим отчетом за второй квартал. Поводом послужил перенос сроков запуска производства семинанометровых процессоров еще на полгода (а возможно, и больше). Итогом стало недельное падение котировок на 6,78%, до 54,98 доллара за акцию.

На азиатских рынках продолжают резвиться «медведи». Индекс Shanghai Composite за неделю потерял 1,42%, опустившись на 14:25 мск до 3196,77 пункта. Nikkei 225 снизился на 0,66%, до 22 751,61 пункта. Очевидно, что продолжение и обострение торгового конфликта больно ударит по экспортерам и темпам восстановления экономики.

Фонд IPO

На Московской бирже запущены торги новым паевым инвестфондом «Фридом финанс». Инструмент получил название «Фонд первичных размещений», в его рамках инвесторы могут вкладываться в IPO иностранных компаний. ЗПИФ доступен для квалифицированных и неквалифицированных инвесторов. Маркетмейкером инструмента также является «Фридом финанс». Комиссия за управление составляет 1% годовых.

Среди особенностей работы фонда — участие во всех отобранных IPO равными долями и продажа полученных на IPO акций по истечении трех месяцев. «Я уверен, что наш не имеющий аналогов на отечественном рынке Фонд первичных размещений быстро получит большую популярность среди инвесторов Московской биржи и выйдет на высокие объемы торгов», —комментиует запуск продукта генеральный директор и главный инвестиционный стратег ИК «Фридом финанс» Тимур Турлов.

Этот фонд частично похож на фонд международных IPO ИГ «Атон». Однако фонд «Атона» рассчитан лишь на квалифицированных инвесторов, его паи не обращаются на бирже, в нем предполагается продажа акций компании для фиксации прибыли практически сразу же.

Qiwi без SPO

Вторичное размещение бумаг платежной платформы Qiwi не состоялось.

Изначально планировалось размещение 6,8 млн акций класса B, они обладают одним голосом на одну акцию и подлежат свободной продаже (13,4% акций этого класса, или 10,8% капитала группы). Акционеры, которые собирались продавать часть своих пакетов в ходе SPO (банк «Открытие», основатель Qiwi Сергей Солонин и генеральный директор группы Борис Ким) дополнительно предоставили андеррайтерам опцион еще на 1,2 млн акций.

Предполагалось, что акционерам удастся привлечь около 15 млн долларов в ходе SPO, однако размещение было отменено. Предполагаемая причина — ухудшение рыночной обстановки, а также недовольство миноритариев. После объявления SPO акции компании резко пошли вниз (котировки на Nasdaq просели на 12,5%, с 19,2 до 16,8 доллара).

Госкомпании активно занимают

Внешэкономбанк привлек на внутреннем рынке 20 млрд рублей на три года по ставке купона 5,74% годовых, что, как отмечают аналитики Сбербанка, свидетельствует о высоких аппетитах инвесторов, несмотря на крайне волатильный рынок. «На фоне высокой активности инвесторов Внешэкономбанк увеличил объем выпуска с изначально заявленных 15 миллиардов рублей до 20 миллиардов и одновременно снизил стоимость заимствования относительно изначально заявленного маркетингового диапазона», — подчеркивают аналитики Сбербанка.

Параллельно «Газпром» готовит к выпуску свои «вечные» бонды. Объем выпуска бессрочных облигаций пока неизвестен, однако предполагается, что речь идет о десятках миллиардов рублей и это будет «пробным шаром». Вырученные от размещения деньги будут направлены на проект по газификации страны. Напомним, президент РФ Владимир Путин поручил «Газпрому» и ответственным ведомствам обеспечить «поэтапное завершение газификации к 2024 году и 2030 году».

Аналитики отмечают, что сейчас, когда ставки находятся на минимумах, выпуск «вечных» облигаций для «Газпрома» является неплохим способом занять денег на рынке.

Минфин РФ также продолжает заимствования. В рамках прошедших 22 июля аукционов инвесторам были предложены ОФЗ-ИН с погашением в феврале 2028 года и ОФЗ-ПД с погашением в октябре 2027-го. На первом аукционе покупатели проявили достаточный интерес — объем спроса составил 24,3 млрд рублей при предложении 13 млрд рублей. Средневзвешенная цена размещения составила 99,45% номинала при средневзвешенной доходности 2,6% годовых. На втором аукционе объем спроса составил 54,4 млрд рублей, а размещено было бондов на 47,5 млрд рублей. В рамках этого аукциона средневзвешенная цена составила 103,6% номинала, а средневзвешенная доходность — 5,46% годовых.

По оценке Сбербанка, несмотря на летний период и традиционное затишье, активность на рынке первичных размещений продолжится и в августе.

Лидеры американского рынка за последние полгода