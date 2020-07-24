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Россия с 1 августа возобновляет международное сообщение

Москва, 24.07.2020
  • Россия с 1 августа возобновляет международное сообщение

ТАСС

Премьер-министр Михаил Мишустин объявил о возобновлении международного авиасообщения с Россией, начиная с 1 августа. С этого дня из аэропортов Москвы, Подмосковья, Петербурга и Ростова-на-Дону начнут выполняться международные рейсы. Новость прозвучала в эфире телеканала «Россия 24».

Мишустин добавил, что возобновление полетов позволит ускорить возвращение россиян, застрявших за границей из-за перерыва в авиасообщении, вызванного пандемией коронавируса. В первую очередь, авиасообщение будет возобновлено с Великобританией, Турцией и Танзанией, рассказал вице-премьер Татьяна Голикова. Она также сообщала, что возобновлять пассажирские авиаперевозки российская сторона будет по взаимному принципу. Переговоры по открытию авиасообщения велись, начиная с 10 июля.

Напомним, Россия приостановила международное сообщение в связи со сложной эпидемиологической в мире, начиная с 27 марта. С этого момента РФ осуществляла только вывоз граждан России из-за рубежа, частные рейсы и рейсы по ввозу в страну иностранных специалистов.

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