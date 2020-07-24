«РУСАЛ» вложил в экомодернизацию Красноярского алюминиевого завода около 400 млн долларов за 16 лет

Один из крупнейших в мире производителей алюминия компания «РУСАЛ» завершил важнейший проект модернизации Красноярского алюминиевого завода (КрАЗ) и перевел предприятие на технологию «Экологический Содерберг». Это одна из наиболее эффективных экологических технологий в алюминиевой промышленности.

«Экологический Содерберг» позволяет существенно сократить выбросы, в том числе, смолистых веществ. Это происходит благодаря усовершенствованной конструкции системы газоудаления, которая обеспечивает высокую герметичность, а также использованию оптимизированного состава анодной массы. Всего на Красноярском заводе на технологию «Экологический Содерберг» были переведены 1954 электролизера. На этом этапе экологической модернизации завода инвестиции составили 74 млн долларов. В целом, с 2004 по 2019 годы затраты на реализацию природоохранных мероприятий на заводе составили более 390 млн долларов.

«Внедрение «Экологического Содерберга» – один из ключевых проектов модернизации компании. В настоящее время, помимо КрАЗа, технология тиражируется и на другие заводы РУСАЛа: Братский алюминиевый завод, Иркутский алюминиевый завод, Новокузнецкий алюминиевый завод, Волгоградский алюминиевый завод. Суммарно в этом году на пяти алюминиевых предприятиях мы должны перевести на новую технологию более 400 электролизеров. Благодаря системе газоочисток, увеличению герметизации нам удается достигать эффективности улавливания фторидов более 99%, бензапирена – 99,5%, оксида серы – не менее 96,5%. Следующим этапом модернизации станут электролизеры с инертными анодами», – отметил генеральный директор РУСАЛа Евгений Никитин.

Комплексная экологическая программа на Красноярском алюминиевом заводе стартовала в 2004 году и велась в два этапа. В рамках первого на предприятии строились и вводились в эксплуатацию новые газоочистные комплексы, устанавливалась автоматизированная система управления технологическим процессом, внедрялась технология «сухого» анода. Вторым этапом на заводе начали внедрять наилучшие доступные технологии. В частности – переводить электролизеры КрАЗа на «Экологический Содерберг». На втором этапе с 2011 до 2020 гг. суммарные выбросы снизились на 13,7%, гидрофторида – на 30%.. Всего за 16 лет модернизации выбросы предприятия снизились на 38 %, фторидов – на 76%. Если сравнивать выбросы, которые были в городе от алюминиевого завода в 1980 году, то они снижены в 4,5 раза.