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Азиатские рынки падают на фоне американо-китайского обострения

Москва, 24.07.2020
#Фондовый рынок
#Сергей Мануков
#Экономика

Резкое обострение американо-китайских отношений спровоцировало не менее резкое падение акций азиатских компаний и индексов. Требование закрыть китайское консульство в Хьюстоне, последний залп в становящемся все более ожесточенным противостоянии между США и КНР, привело к тому, что азиатские акции поползли вниз после достижения шестимесячного максимума. Ослаб и американский доллар. Евро, которому, естественно, помогло еще и соглашение по бюджету, все же заключенное на саммите ЕС, окреп по отношению к американской валюте почти до двухлетнего максимума. За единую европейскую валюту давали 1,1602 доллара США. Таким высоким курс не был с конца 2018 года. Рост за неделю составил 1,5%.

Доллар снизился на 1,4% и по отношению к валютной корзине до 94,65. Это пятое подряд недельное ослабление американской валюты.

Золото, кстати, тоже на новостях об обострении американо-китайских отношений приблизилось к рекордным величинам.

Не успели инвесторы «переварить» сообщение о закрытии консульства КНР в Техасе, как последовала новая встряска – Пекин, как и следовало ожидать, в ответ на действия американской стороны объявил о закрытии консульства США в Чэнду. Естественно, такая новость не могла не сказаться на настроениях на фондовых рынках. Акции китайских голубых фишек после заявления МИД КНР ослабли на 3,7% и за считанные минуты уничтожили все завоевания, достигнутые  за неделю. Индекс MSCI снизился на 1,7%. Фьючерсы Nikkei в Токио продавались на 350 пунктов ниже. Электронные фьючерсы для S&P 500 снизились на 0,3%. Снижение фьючерсов EUROSTOXX 50 составило 1,1%, а FTSE - 1.0%.

Не вызывают оптимизма и новости, приходящие с американского труда. Число американцев, обратившихся за пособием по безработице, за последнюю неделю неожиданно выросло впервые почти за четыре месяца. Рост числа безработных произошел в разгар обсуждений в Конгрессе США новой программы поддержки экономики и бизнеса. Этого оказалось достаточно для того, чтобы Dow к закрытию биржи в четверг вечером опустился на 1,31%, S&P 500 – на 1.23%, а Nasdaq – на 2.29%.

Падение происходит и на технологических рынках. Здесь причина в новости об очередных расследованиях в отношении Apple в ряде американских штатов.

На рынке облигаций ситуация пока более-менее спокойная благодаря ликвидности, которую закачивают центробанки. Ставки по десятилетним американским облигациям снизились на 0,5774% до уровня середины апреля.

Сочетание свободных средств и отрицательных ставок по облигациям повысило привлекательность золота. Последняя цена унции – 1,886 доллара, что на 4,3% больше, чем в начале недели. Это самая высокая цена желтого металла с сентября 2011 года. Совсем близок рекорд – 1,92 доллара за унцию золота.

Цены на нефть заканчивают неделю в спокойном ключе. Баррель нефти марки Brent подорожал на 16 центов до 43,47 долларов, а WTI – на 9 центов до 41,16 долларов.

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