Ситуация на рынке труда может ухудшиться осенью

Согласно итогам опроса, проведенного «инФОМ» по заказу ЦБ, в июле 2020 года уровень безработицы в России стабилизировался и, скорее всего, останется на июньской отметке. В свою очередь, представители и частного, и государственного сектора ждут от рынка труда роста заработной платы до докризисного уровня уже через несколько месяцев. Отдельные респонденты при этом заявили, что оплата их труда выросла уже сейчас.

В июле к безработным себя отнесли 7% респондентов, что сопоставимо с показателями мая и июня, пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на текст опроса. При этом доля не имеющих работы более двух месяцев выросла с конца апреля на 6 процентных пунктов — до 11%, а потерявших работу менее двух месяцев назад — сократилась на 4 пункта, до 1%. Такие изменения, отмечают авторы мониторинга, свидетельствуют о существенном сокращении количества увольнений. Об этом же говорит и стабильный показатель доли тех, кто слышал об увольнениях своих знакомых.

О сокращении практики увольнений косвенно свидетельствует и снижение числа вовлеченных в неполную занятость — этот показатель указан в мониторинге Минтруда о высвобождении и неполной занятости работников. По этим данным, за первые две недели июля (точнее, с 5 по 19-е число) российские предприятия сократили число сотрудников в простое почти на 10% — до 404,2 тыс. человек. На 1,7% снизилось число работников, которых предполагается уволить, на 1,3% — отправленных в отпуск без сохранения зарплаты.

Оптимизм и граждан, и бизнеса связан с очевидными фактами: режим самоизоляции в стране снят, отрасли экономики начали работу в прежнем режиме, предприятия вернули сотрудников на работу, отмечает первый вице-президент Опоры России Павел Сигал. Также, по его словам, сказалась поддержка государства в виде кредитов на выплату зарплат сотрудникам в размере 1 МРОТ. На это было выделено более 900 млрд рублей, что позволило сохранить, по разным оценкам, 8-10 млн рабочих мест.

Однако говорить о том, что самая острая фаза кризиса пройдена, пока рано, предупреждает эксперт. И крупнейшие западные организации, и российские ведомства прогнозируют, что наиболее тяжелая ситуация в экономике страны начнется осенью или в начале зимы. Коронакризис имеет свою особенность, которая отличает его от других рецессий: пандемия нанесла удар по доходам населения, из-за чего люди стали менять модель потребления с потребительской на сберегательную.

Граждане будут тратить все меньше и меньше, предпочитая сформировать денежную подушку безопасности на случай второй волны пандемии или если будут проблемы с работой, уверен Сигал. Не зря зафиксировано, что в РФ стремительно растет объем свободной денежной массы в домохозяйствах – люди делают запасы средств. Это общее поведение, характерное для всех стран, переживших коронавирус. Соответственно, падение потребительского спроса заставит работодателей сокращать расходы – в том числе на содержание штата сотрудников и зарплаты.

По данным Высшей школы экономики, самые тяжелые последствия кризиса ощутит сфера услуг – восстановление спроса предприниматели ожидают не ранее 2022 года. Поэтому, указывает эксперт, большинство предпринимателей в этой отрасли планируют во втором полугодии продолжить сокращение сотрудников и урезание зарплат. Сейчас в сфере услуг в России занято около 20 млн человек из 72 млн официально работающих граждан. Соответственно, стабилизация рынка труда и уровня безработицы в июле 2020 года носит временный характер, следующий виток снижения числа занятых и роста безработицы мы увидим ближе к зиме.

В целом результаты опросов ЦБ и Минтруда соответствуют действительности, соглашается член генерального совета «Деловой России» Алим Бишенов. По его словам, ситуация с безработицей и стоимостью труда постепенно стабилизируется, однако до восстановления докризисных показателей должно пройти некоторое время – полагаю, что в 4 квартале, в случае если не будет «второй волны» эпидемии уровень по доходам населения может относительно выровняться.

Однако, обращает внимание эксперт, что касается данных по безработице – процент оставшихся без работы граждан достаточно велик – по состоянию на июнь число безработных выросло сразу на 2,8 млн человек до 4,6 млн., это довольно большой прирост и справиться с ним в этом году будет достаточно проблематично. Такого уровня безработица в стране последний раз достигала в 2012 году т.е даже в период введения первых жестких санкций США ситуация была гораздо стабильнее.

Пандемия наложила серьезный отпечаток на экономические связи, те отрасли, которые показали относительно устойчивые результаты во втором квартале, могут сильно просесть в 3-м и 4-м поскольку работали на старые заказы, а новые не заключались из-за замедления спроса. Поэтому, говорит Алим Бишенов, прогнозировать стабилизацию роста доходов населения тоже преждевременно. Важно также понимать, что статистические данные, собираемые официальными ведомствами могут серьезно расходиться с реальностью.

Росстат может показывать прирост реальных зарплат, но такой срез не является полным, поскольку он фиксирует ситуацию на крупных и средних предприятиях, что происходит в секторе малого и среднего предпринимательства данные не показывают, а там согласно альтернативным наблюдениям с сокращением выплат столкнулась большая часть опрошенных.

Если смотреть на опрос «инФОМ», подготовленный по заказу ЦБ, по предварительным данным, в июле к домартовскому уровню доходов вернулось только 6% россиян, трудящихся на госпредприятиях и только 21% опрошенных, работающих в частном секторе, такое соотношение говорит все же о сохранении крайне напряженной ситуации с доходами населения. Отсюда, заключает Алим Бишенов, вытекает дальнейшее снижение качества уровня жизни, низкий потребительский спрос и как следствие общего замедления экономики даже на фоне реализации государственного плана по ее восстановлению не миновать.