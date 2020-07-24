Число инфицированных коронавирусом в России превысило 800 тыс. человек

За последние сутки в России было зафиксировано 5 811 новых случаев коронавирусной инфекции, в общей сложности в стране за все время эпидемии выявлено 800 849 заболевших, передает оперштаб. За последние сутки число летальных исходов в стране составило154 человека, за весь период умерли от инфекции 13 046 человек. Выписаны за сутки из российских больниц 8 444 пациентов, за все время - 588 774. Общее число активных случаев составляет 199 029 человек.

Россия остается на четвертом месте антирейтинга стран наиболее пострадавших от эпидемии. Первое место занимают США – более четырех миллионов зараженных. На втором месте находится Бразилия, где число инфицированных приближается к трем миллионам (2,29 миллиона человек). На третьем месте Индия (1,24 миллиона человек). На пятой строчке ЮАР (408,1 тысячи). В десятке рейтинга также расположились Перу, Мексика, Чили, Великобритания и Иран.

Наибольшее число новых случаев выявлено в Москве – 645 инфицированных за последние 24 часа. В общей сложности в столице зафиксировано 236 616 случаев заражения COVID-19. За текущий месяц суточный прирост новых больных сократился на 20,5%.

Самый низкий темп прироста отмечен в Чукотском АО, где за истекшие сутки не было выявлено ни одного нового случая коронавируса. В Московской области прирост составляет 0,2% или 143 новых случаев. По 0,3% прироста отмечено в Москве, Калужской, Брянской, Смоленской, Липецкой областях, Кабардино-Балкарской республике. Общероссийский темп прироста составляет 0,7%.